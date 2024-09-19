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Как приготовить вкуснейший сыр из замороженного кефира за ночь

Вкусный творожный сыр из кефира: простой рецепт для занятых
1:20
Еда

Если утром вам не удалось приготовить завтрак по каким-либо причинам, этот быстрый и простой рецепт творожного сыра станет вашим спасением.

Вкусный творожный сыр из кефира: простой рецепт для занятых
Фото: Freepik by freepik, PDM

Вечером необходимо взять кефир с жирностью 2,5-3,2% и заморозить его в морозильнике. На следующий день этот замороженный кефир станет основой для легкого утреннего перекуса. Перед тем как поместить кефир в морозильник, его нужно тщательно вымыть, а после заморозки аккуратно удалить упаковку с помощью ножниц.

Для приготовления сыра потребуется глубокая миска и сито, которое необходимо выстелить несколькими слоями марли. На сито выкладывают замороженный кефир и ждут, пока он слегка оттает. Верхний слой снимают ложкой, а саму массу немного разминают.

Когда кефир полностью растает, его накрывают марлей и дают стечь сыворотке, получая в результате мягкий и нежный творожный сыр, который по вкусу ничуть не уступает магазинному. Такой сырок можно приправить мелко нарезанной зеленью, добавить чеснок, пропущенный через пресс, немного соли и перемешать. Полученную массу можно использовать как намазку для хлеба, добавив кусочек огурца или помидора.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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