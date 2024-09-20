Попробуйте икру из баклажанов по простому рецепту — лучшее на вашем столе

Икра из баклажанов: лёгкий и быстрый способ приготовления

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Икра из баклажанов — это классическая закуска, которая давно заняла почетное место на столах многих. Она проста в приготовлении и особенно актуальна в конце сезона, когда на грядках можно собрать остатки урожая. Этот рецепт отличается не только лёгкостью исполнения, но и сбалансированным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0

Для приготовления баклажанной икры вам понадобятся следующие ингредиенты:

Баклажаны — 1 кг

Болгарский перец — 1 кг

Помидоры — 1,5 кг

Репчатый лук — 0,7 кг

Чеснок — 10 зубчиков

Уксус (9%) — 1 ст. л.

Растительное масло — 1/2 стакана

Сахар и соль — по 1 ст. л.

Пошаговое приготовление:

Очистите и нарежьте лук, обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.

Снимите кожицу с помидоров, нарежьте их и добавьте к луку на сковороду.

Жарьте овощи 2-3 минуты, после чего добавьте нарезанный болгарский перец. По желанию, можно добавить кабачок.

Влейте полстакана растительного масла и добавьте нарезанные кусочки баклажанов.

Доведите овощи до кипения и тушите на слабом огне около 20 минут. Добавьте соль, сахар и измельчённый через пресс чеснок.

Измельчите овощи блендером до однородной массы. Доведите икру до кипения, добавьте уксус и разлейте по заранее стерилизованным банкам.

Закатайте банки и оставьте остывать. После остывания храните в темном прохладном месте.

Эта икра станет отличным дополнением к любому блюду или самостоятельной закуской на праздничном столе.

Уточнения

Баклажа́нная икра́ — овощная икра, приготавливаемая из баклажанов.



