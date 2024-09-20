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Попробуйте икру из баклажанов по простому рецепту — лучшее на вашем столе

Икра из баклажанов: лёгкий и быстрый способ приготовления
1:48
Еда

Икра из баклажанов — это классическая закуска, которая давно заняла почетное место на столах многих. Она проста в приготовлении и особенно актуальна в конце сезона, когда на грядках можно собрать остатки урожая. Этот рецепт отличается не только лёгкостью исполнения, но и сбалансированным вкусом.

Икра из баклажанов: лёгкий и быстрый способ приготовления
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0

Для приготовления баклажанной икры вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Баклажаны — 1 кг
  • Болгарский перец — 1 кг
  • Помидоры — 1,5 кг
  • Репчатый лук — 0,7 кг
  • Чеснок — 10 зубчиков
  • Уксус (9%) — 1 ст. л.
  • Растительное масло — 1/2 стакана
  • Сахар и соль — по 1 ст. л.

Пошаговое приготовление:

  • Очистите и нарежьте лук, обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
  • Снимите кожицу с помидоров, нарежьте их и добавьте к луку на сковороду.
  • Жарьте овощи 2-3 минуты, после чего добавьте нарезанный болгарский перец. По желанию, можно добавить кабачок.
  • Влейте полстакана растительного масла и добавьте нарезанные кусочки баклажанов.
  • Доведите овощи до кипения и тушите на слабом огне около 20 минут. Добавьте соль, сахар и измельчённый через пресс чеснок.
  • Измельчите овощи блендером до однородной массы. Доведите икру до кипения, добавьте уксус и разлейте по заранее стерилизованным банкам.
  • Закатайте банки и оставьте остывать. После остывания храните в темном прохладном месте.

Эта икра станет отличным дополнением к любому блюду или самостоятельной закуской на праздничном столе.

Уточнения

Баклажа́нная икра́ — овощная икра, приготавливаемая из баклажанов.
 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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