Как приготовить идеальные картофельные зразы с сочной грибной начинкой

Картофельные зразы с грибами — это совсем не то, что просто картофельное пюре с жареными грибами. Несмотря на одинаковый набор ингредиентов, результат получается совершенно другой. Эти зразы — отличная альтернатива традиционным блюдам из картофеля и прекрасно подойдут как для будничного ужина, так и для праздничного стола.
Для приготовления вам понадобятся:
Пошаговый рецепт:
Подавать эти картофельные зразы можно с любым соусом по вашему вкусу или просто так — они вкусны в любом виде.
Зра́зы (из пол. zrazy, от rězati — "резать") — мясное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь, представляющее собой котлету или мясной рулет с начинкой, обычно из отварных грибов или яиц.
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