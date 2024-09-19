Как приготовить идеальные картофельные зразы с сочной грибной начинкой

Классический рецепт картофельных зраз с грибами для всей семьи

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные зразы с грибами — это совсем не то, что просто картофельное пюре с жареными грибами. Несмотря на одинаковый набор ингредиентов, результат получается совершенно другой. Эти зразы — отличная альтернатива традиционным блюдам из картофеля и прекрасно подойдут как для будничного ужина, так и для праздничного стола.

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Для приготовления вам понадобятся:

Картофель — 1 кг

Шампиньоны — 300 гр

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Яйцо — 1 шт.

Мука — 80 гр

Соль и перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт:

Сварите картофель в мундире, очистите и разомните в пюре. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешайте. Разделите массу на равные части. Для начинки нарежьте лук и шампиньоны, обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла, посолите по вкусу и добавьте измельчённый чеснок. Из картофельного теста сформируйте лепёшку, положите внутрь начинку из грибов и аккуратно соедините края, формируя котлету. Обваляйте зразы в муке и обжарьте на сковороде с разогретым растительным маслом до образования золотистой корочки.

Подавать эти картофельные зразы можно с любым соусом по вашему вкусу или просто так — они вкусны в любом виде.

Уточнения

Зра́зы (из пол. zrazy, от rězati — "резать") — мясное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь, представляющее собой котлету или мясной рулет с начинкой, обычно из отварных грибов или яиц.

