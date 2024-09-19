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Как приготовить идеальные картофельные зразы с сочной грибной начинкой

Классический рецепт картофельных зраз с грибами для всей семьи
1:29
Еда

Картофельные зразы с грибами — это совсем не то, что просто картофельное пюре с жареными грибами. Несмотря на одинаковый набор ингредиентов, результат получается совершенно другой. Эти зразы — отличная альтернатива традиционным блюдам из картофеля и прекрасно подойдут как для будничного ужина, так и для праздничного стола.

Классический рецепт картофельных зраз с грибами для всей семьи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для приготовления вам понадобятся:

  • Картофель — 1 кг
  • Шампиньоны — 300 гр
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 80 гр
  • Соль и перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт:

  1. Сварите картофель в мундире, очистите и разомните в пюре. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешайте. Разделите массу на равные части.
  2. Для начинки нарежьте лук и шампиньоны, обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла, посолите по вкусу и добавьте измельчённый чеснок.
  3. Из картофельного теста сформируйте лепёшку, положите внутрь начинку из грибов и аккуратно соедините края, формируя котлету.
  4. Обваляйте зразы в муке и обжарьте на сковороде с разогретым растительным маслом до образования золотистой корочки.

Подавать эти картофельные зразы можно с любым соусом по вашему вкусу или просто так — они вкусны в любом виде.

Уточнения

Зра́зы (из пол. zrazy, от rězati — "резать") — мясное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь, представляющее собой котлету или мясной рулет с начинкой, обычно из отварных грибов или яиц.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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