Не просто лечо: новый способ консервировать перец для зимы

Оригинальный рецепт перца по-балкански для зимних заготовок

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Перец по-балкански — это идеальное дополнение к вашему арсеналу домашних заготовок. Этот рецепт обладает простотой, но при этом насыщенным вкусом. Его часто называют настоящей находкой для любителей маринадов. Приготовить его легко, а результат порадует всех, кто пробует.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Болгарский перец — 4 кг

Чеснок — 3-4 зубчика

Чёрный перец горошком — 5-7 шт

Соль — 1 ч. л

Сахар — 2 ст. л

Уксус — 3 ст. л

Пошаговое приготовление:

Хорошо промойте перец, очистите его от семян и плодоножек, затем нарежьте на кусочки или ломтики, как вам больше нравится. Очистите чеснок и нарежьте его тонкими ломтиками. Вскипятите воду в большой кастрюле. Добавьте в воду соль, сахар, чёрный перец горошком, нарезанный чеснок и болгарский перец. Доведите смесь до кипения и варите в течение 7 минут. Добавьте уксус и снимите с огня. Разлейте заготовку по заранее стерилизованным банкам и закатайте крышками. Переверните банки, оставьте их остывать, а затем уберите на хранение в прохладное место.

Этот рецепт — прекрасный способ запастись витаминным перцем на зиму. Вкусные и яркие заготовки украсят любой стол!

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.



