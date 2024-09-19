Не просто лечо: новый способ консервировать перец для зимы

Перец по-балкански — это идеальное дополнение к вашему арсеналу домашних заготовок. Этот рецепт обладает простотой, но при этом насыщенным вкусом. Его часто называют настоящей находкой для любителей маринадов. Приготовить его легко, а результат порадует всех, кто пробует.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Пошаговое приготовление:
Этот рецепт — прекрасный способ запастись витаминным перцем на зиму. Вкусные и яркие заготовки украсят любой стол!
Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.