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Не просто лечо: новый способ консервировать перец для зимы

Оригинальный рецепт перца по-балкански для зимних заготовок
1:28
Еда

Перец по-балкански — это идеальное дополнение к вашему арсеналу домашних заготовок. Этот рецепт обладает простотой, но при этом насыщенным вкусом. Его часто называют настоящей находкой для любителей маринадов. Приготовить его легко, а результат порадует всех, кто пробует.

Оригинальный рецепт перца по-балкански для зимних заготовок
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Болгарский перец — 4 кг
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Чёрный перец горошком — 5-7 шт
  • Соль — 1 ч. л
  • Сахар — 2 ст. л
  • Уксус — 3 ст. л

Пошаговое приготовление:

  1. Хорошо промойте перец, очистите его от семян и плодоножек, затем нарежьте на кусочки или ломтики, как вам больше нравится.
  2. Очистите чеснок и нарежьте его тонкими ломтиками.
  3. Вскипятите воду в большой кастрюле. Добавьте в воду соль, сахар, чёрный перец горошком, нарезанный чеснок и болгарский перец.
  4. Доведите смесь до кипения и варите в течение 7 минут.
  5. Добавьте уксус и снимите с огня. Разлейте заготовку по заранее стерилизованным банкам и закатайте крышками.
  6. Переверните банки, оставьте их остывать, а затем уберите на хранение в прохладное место.

Этот рецепт — прекрасный способ запастись витаминным перцем на зиму. Вкусные и яркие заготовки украсят любой стол!

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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