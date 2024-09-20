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Как приготовить тонкие и вкусные блины с добавлением крахмала: секреты идеального завтрака

Готовим завтрак по-новому: блинчики без комков и лишних усилий
1:39
Еда

Многие хозяйки сталкивались с тем, что приготовление тонких, ровных и аппетитных блинчиков — задача не из лёгких. Хотя именно этот вариант блинов ценится больше других за свой вкус и универсальность. Они не только служат отличным завтраком, но и подходят для фарширования различными начинками, что делает их универсальным блюдом на любой стол.

Готовим завтрак по-новому: блинчики без комков и лишних усилий
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Чтобы блины вышли идеальными, важно правильно выбрать рецепт и соблюсти пропорции. Один из секретов успешного приготовления — добавление в тесто крахмала. Этот ингредиент помогает добиться нужной текстуры: блинчики получаются тонкими, нежными, без комков, и легче переворачиваются на сковороде.

Итак, как же приготовить такие блины? Начинаем с того, что взбиваем два яйца, добавляем пару ложек сахара и немного соли. Для аромата можно использовать ванилин. В отдельной миске смешиваем пять столовых ложек муки с одной ложкой крахмала. Просеиваем смесь и постепенно вводим её в яичную массу.

Когда тесто становится густым, добавляем 400 мл молока и 100 мл воды комнатной температуры, при этом тщательно перемешивая, чтобы не допустить образования комков. В конце добавляем немного растительного масла и оставляем тесто постоять на 10 минут.

После этого можно приступать к жарке. Разогретая сковорода и правильное тесто — залог того, что ваши блины будут тонкими, румяными и вкусными.

Уточнения

Блины́  — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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