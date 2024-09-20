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Как приготовить омлет с сырной начинкой — пошаговый рецепт

Готовим омлет с сырной начинкой на завтрак
0:57
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт отличного завтрака — омлета с сырной начинкой. Приготовить блюдо довольно просто. Рассказываем, как именно.

Готовим омлет с сырной начинкой на завтрак
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Ингредиенты:

  • Яйцо — 3 шт.
  • Молоко — 70 мл
  • Твёрдый сыр — 70 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. В миске соединить яйца, молоко и соль. Взбить.
  2. Нарезать сыр прямоугольными кусочками.
  3. Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть. Добавить яичную смесь. Готовить 4 минуты.
  4. Выложить на середину омлета ломтики сыра и сливочное масло.
  5. Подвернуть омлет с помощью лопатки. В результате должен получиться "конвертик".
  6. Перевернуть омлет. Готовить ещё 4 минуты. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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