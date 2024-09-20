Как приготовить омлет с сырной начинкой — пошаговый рецепт
Готовим омлет с сырной начинкой на завтрак
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Представляем вашему вниманию рецепт отличного завтрака — омлета с сырной начинкой. Приготовить блюдо довольно просто. Рассказываем, как именно.
Фото: freepik.com by jcomp, PDM
Ингредиенты:
- Яйцо — 3 шт.
- Молоко — 70 мл
- Твёрдый сыр — 70 г
- Сливочное масло — 20 г
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- В миске соединить яйца, молоко и соль. Взбить.
- Нарезать сыр прямоугольными кусочками.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть. Добавить яичную смесь. Готовить 4 минуты.
- Выложить на середину омлета ломтики сыра и сливочное масло.
- Подвернуть омлет с помощью лопатки. В результате должен получиться "конвертик".
- Перевернуть омлет. Готовить ещё 4 минуты. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру