Как приготовить омлет с сырной начинкой — пошаговый рецепт

Готовим омлет с сырной начинкой на завтрак

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт отличного завтрака — омлета с сырной начинкой. Приготовить блюдо довольно просто. Рассказываем, как именно.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Ингредиенты:

Яйцо — 3 шт.

Молоко — 70 мл

Твёрдый сыр — 70 г

Сливочное масло — 20 г

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

В миске соединить яйца, молоко и соль. Взбить. Нарезать сыр прямоугольными кусочками. Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть. Добавить яичную смесь. Готовить 4 минуты. Выложить на середину омлета ломтики сыра и сливочное масло. Подвернуть омлет с помощью лопатки. В результате должен получиться "конвертик". Перевернуть омлет. Готовить ещё 4 минуты. Приятного аппетита!