Оригинальный рецепт из молодой капусты с карри и грибами

Как приготовить тушёную капусту с грибами и морковью

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Капуста — это не только полезный, но и доступный продукт, который может стать основой множества вкусных блюд, таких как супы, запеканки и даже котлеты.

Фото: commons.wikimedia.org by bob walker, CC BY-SA 2.0

Этим овощем можно наслаждаться круглый год, но в августе особенно приятно готовить из молодых, свежих кочанов с яркими зелеными листьями. А если добавить к капусте сезонные грибы и морковь, получится полноценное блюдо, которое идеально подойдет для обеда или ужина. Вот простой и вкусный рецепт.

Для приготовления вам также понадобятся лук, растительное масло, а также специи — соль и карри.

Сначала нашинкуйте капусту, натрите морковь на крупной терке, а грибы, чеснок и лук мелко нарежьте.

На раскаленной сковороде начните жарить грибы до выделения сока. Затем добавьте морковь, чеснок и лук, а через пять минут — капусту. Посыпьте все специями.

Жарьте смесь еще около семи минут, после чего добавьте немного воды, накройте крышкой и тушите блюдо в течение 20 минут.

Кулинары рекомендуют не добавлять томатную пасту при тушении молодых кочанов капусты — так они сохранят свой яркий, привлекательный цвет.

Уточнения

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.





Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

