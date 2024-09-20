Как защитить картофель от порчи: полезные советы от специалистов

Что нужно знать о хранении картофеля дома

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель — незаменимый продукт в нашем питании, который не следует исключать ни при похудении, ни при диабете, как давно подчеркивают врачи и ученые.

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Практически в каждом доме можно найти запасы картофеля. Кто-то выращивает его самостоятельно, а кто-то покупает в магазинах или на рынках. В любом случае, важно правильно хранить этот корнеплод, чтобы он оставался свежим и полезным. Эксперты Роспотребнадзора поделились рекомендациями по правильному хранению картофеля.

Если у вас несколько сортов картофеля, не стоит складывать их в один ящик. Каждому сорту нужна своя отдельная тара, советуют специалисты.

Для хранения картофеля оптимальная температура составляет 2-4°C. Если температура слишком низкая, крахмал начнет превращаться в сахар, а при слишком высокой — корнеплод начнет прорастать.

Картофель необходимо хранить в темном месте, поскольку при длительном воздействии света клубни зеленеют. Это признак того, что в них начинает активно вырабатываться соланин — токсичное вещество.

При выборе картофеля отдавайте предпочтение сортам с желтой мякотью. Как отметили специалисты Роспотребнадзора, такие сорта лучше поддаются хранению.

Уточнения

Корнепло́д — часть растения, запасающая питательные вещества, чаще всего ассоциированные с корневой системой, откуда первая часть названия. Плодами не являются, вторая часть названия биологически некорректна, но традиционна. В сельском хозяйстве корнеплодами называют как специально выращиваемые ради мощных сочных подземных органов растения (корнеплодные растения), так и те части, которые собственно заготавливаются и употребляются в пищу и на корм животных. В формировании корнеплодов участвуют главный побег (базальная часть), гипокотиль и главный корень растения.



