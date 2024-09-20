Быстрая пастила на каждый день: рецепт с желатином

Как сделать пастилу дома с минимальными усилиями

Пастила — это не только вкусный десерт к чаю, но и отличный повседневный перекус. Готовить её можно по-разному, существуют самые простые и доступные рецепты.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Обычно для приготовления пастилы требуется духовка, однако современные технологии существенно облегчили этот процесс. Теперь, с помощью дегидратора — это сушилка для овощей и фруктов — можно легко сделать домашнюю пастилу.

Чтобы приготовить яблочно-клюквенную пастилу в сушилке, вам понадобится 200 г яблочного пюре, 200 г клюквы, 30 мл воды, 1 столовая ложка лимонного сока и 1 чайная ложка меда. Все ингредиенты необходимо взбить погружным или стационарным блендером до однородности. Для достижения максимальной гладкости, смесь можно дополнительно протереть через сито.

Полученную массу выложите на силиконовый коврик или пергамент, слегка смазанный маслом, и оставьте в сушилке на 12 часов при температуре 45°C. Когда время истечет, ваша пастила будет готова к употреблению.

Но что делать, если у вас нет ни духовки, ни сушилки? На помощь придет рецепт пастилы с желатином. Для этого вам потребуется 500 г яблочного пюре и 20 г желатина.

Приготовьте пюре, используя блендер, затем смешайте его с желатином и дайте настояться 10 минут, чтобы желатин набух. Далее нагревайте смесь на плите до полного растворения желатина, не доводя до кипения.

Когда масса станет однородной, переложите её в глубокую миску, остудите до комнатной температуры и взбейте. В результате пюре станет светлым и воздушным. Разлейте смесь по формам и дайте ей застыть. Обычно это занимает около 2 часов.

Уточнения

Пастила́ — кондитерское изделие из подсушенного фруктово-ягодного пюре или сока. Блюдо русской кухни (известно с XIV в.). Следует разделять белёвскую и коломенскую пастилы, так как приготовляются они по различным рецептам — первая скорее напоминает фруктовое суфле, а вторая близка зефиру и, как считается, является его прообразом.



