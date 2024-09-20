Вкусные тефтели из индейки: легкий и полезный рецепт

Легкие блюда из индейки для здорового питания

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Индейка — это диетическое и гипоаллергенное мясо, которое прекрасно сочетается с овощами. Почему бы не приготовить вкусные тефтели, которые понравятся всем и будут полезны тем, кто следит за фигурой?

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Это блюдо обязательно должно быть в рационе детей, а маленькие котлеты даже подойдут для прикорма грудничков. Рецепт очень простой. Вам понадобятся филе индейки, лук, чеснок, кабачок, стебли сельдерея и морковь.

Начните с того, чтобы пропустить филе через мясорубку, добавив несколько зубчиков чеснока, одну луковицу, кабачок и стебли сельдерея. Фарш почти готов! Теперь добавьте немного соли и четыре столовые ложки овсяных хлопьев, и можно формировать котлеты.

Следующий шаг — приготовить зажарку. Для этого вам понадобятся лук и морковь. Обжарьте овощи в кастрюле, а затем добавьте сверху тефтели. Залейте блюдо водой и тушите на умеренном огне. Через полчаса у вас будут готовые вкусные и полезные тефтели!

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.



