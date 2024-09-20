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Как избежать пищевых отравлений после пиццы

Опасности хранения еды при комнатной температуре
1:28
Еда

Нужно ли есть пиццу сразу после доставки? Можно оставить кусочки на следующий день, но важно помнить о мерах предосторожности, предупреждают эксперты.

Опасности хранения еды при комнатной температуре
Фото: commons.wikimedia.org by Janine, CC BY 2.0

Пицца не теряет своего вкуса, даже если остыла и немного полежала. Однако кулинарный эксперт Брайан Куок Ле и эпидемиолог Брайан Лабус предупреждают: есть "вчерашнюю" пиццу небезопасно, если она находилась при комнатной температуре.

Дело в том, что при температуре от +5 до +63°C в любых продуктах начинают активно размножаться бактерии. В таких условиях еду нельзя оставлять более чем на 2 часа.

Пепперони, возможно, и не испортится, так как в колбасе много консервантов. Однако сыр и томатный соус привлекают патогенные микроорганизмы. Некоторые из них могут вызывать пищевые заболевания, как отметили эксперты портала Yahoo Life.

Если вы съели пиццу, которая оставалась при комнатной температуре всю ночь, существует риск столкнуться с сальмонеллой, шигеллой и кампилобактерией. Угроза также исходит от золотистого стафилококка и клостридий перфрингенс.

При появлении симптомов, таких как диарея, повышение температуры и рвота, немедленно обратитесь к врачу. Однако таких серьезных последствий можно избежать, просто не забыв убрать пиццу в холодильник, подводят итог специалисты.

 

Уточнения

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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