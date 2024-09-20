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Храните овощи правильно: советы по разделению огурцов и помидоров

Ошибки при хранении огурцов и помидоров
1:14
Еда

Когда мы покупаем овощи, такие как огурцы и помидоры, зачастую складываем их в один пакет, а потом убираем в холодильник до использования. Если планируете приготовить из них салат в ближайшее время — это не проблема. Однако, если овощи нужно хранить подольше, лучше разделить их. 

Ошибки при хранении огурцов и помидоров
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Специалисты объясняют, что помидоры выделяют этилен — газ, который ускоряет созревание других продуктов. Огурцы особенно чувствительны к его воздействию. В результате огурцы, находясь рядом с помидорами, начинают быстрее портиться, теряя свою хрустящую текстуру. Если оставить эти овощи вместе в пакете, процесс гниения ускорится ещё сильнее.

Кроме того, этилен активно выделяют и некоторые фрукты: яблоки, абрикосы, персики, груши, бананы и авокадо, что также может негативно сказаться на сохранности овощей.

Стоит отметить, что нутрициолог Виктория Вишнякова развенчала миф о том, что огурцы и помидоры нельзя сочетать в одном салате. Этот миф возник благодаря натуропату Герберту Шелтону, который не имел лицензии на медицинскую деятельность.

Уточнения

Этиле́н (эте́н, химическая формула — С2H4) — органическое соединение, относящееся к классу непредельных углеводородов — алкенов (олефинов).
При нормальных условиях — бесцветный горючий газ легче воздуха со слабым сладковатым запахом.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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