Для осенних и зимних вечеров: рецепт тыквенного варенья с лимоном

Готовим янтарное тыквенное варенье с лимоном

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Варенье из тыквы с лимоном непременно порадует домочадцев холодными осенними и зимними вечерами. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами и красивым янтарным цветом. Раскрываем рецепт этого восхитительного варенья.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

Тыква — 500 г

Сахар — 500 г

Лимон — 1 шт.

Приготовление:

Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её маленькими кусочками. Ополоснуть лимон горячей водой. Нарезать его маленькими кубиками вместе с кожурой. В кастрюле соединить кусочки тыквы, лимона и сахар. Перемешать. Оставить на 25 минут. Поставить кастрюлю на средний огонь. Довести до кипения, помешивая. Убавить огонь и варить в течение 20 минут. Оставить варенье на 3 часа. Повторить пункт 4. Блюдо готово!