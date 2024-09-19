Для осенних и зимних вечеров: рецепт тыквенного варенья с лимоном

Варенье из тыквы с лимоном непременно порадует домочадцев холодными осенними и зимними вечерами. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами и красивым янтарным цветом. Раскрываем рецепт этого восхитительного варенья.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM
Ингредиенты:
Тыква — 500 г
Сахар — 500 г
Лимон — 1 шт.
Приготовление:
Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её маленькими кусочками.
Ополоснуть лимон горячей водой. Нарезать его маленькими кубиками вместе с кожурой.
В кастрюле соединить кусочки тыквы, лимона и сахар. Перемешать. Оставить на 25 минут.
Поставить кастрюлю на средний огонь. Довести до кипения, помешивая. Убавить огонь и варить в течение 20 минут.