Поздний кочан — захрустит: как выбрать капусту для засолки, чтобы она получилась вкусной и хрустящей

Для засолки нужно выбирать только позднюю капусту

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Квашеная капуста является богатым источником витамина С и других важных элементов, которых так не хватает зимой. А ещё она обладает неповторимым солоновато-кислым вкусом и аппетитным хрустом. Но чтобы получить такой полезный и вкусный продукт, важно правильно выбрать кочаны для засолки. Рассказываем, как это сделать.

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Поздние кочаны

Ранняя или среднеспелая капуста не подходит для засолки. Причина в том, что её листья слишком мягкие и теряют форму при квашении. Такая капуста никогда не будет хрустящей и упругой, да и вкус вас не порадует. Поздняя капуста содержит много сахаров, что и делает квашеный продукт таким вкусным и хрустким.

Чтобы определить, какая капуста перед вами, сожмите кочан руками: если он плотный, упругий и издаёт хруст, значит, поздний — смело берите. Если кочан рыхловатый и проваливается при сжатии, то это ранняя или среднеспелая капуста. Кроме того, поздние кочаны — белые, круглые и слегка приплюснутые, а ранние — вытянутые и обладают зелёными верхними листьями.

Большие и средние кочаны

Маленькие не подходят для засолки, так как они не успели накопить полезные вещества, вкус и аромат. Выбирайте средние и большие кочаны весом 1,5-2 кг.

Чистые кочаны

Если у капусты в магазине не срезаны верхние зелёные листья, это повод насторожиться, так как под ними могут скрываться слизни. Отогните и проверьте их, а также первые белые листья — слизни часто скрываются и там. На паразитов также укажут чёрные точки и пятна на капусте. Такие кочаны для засолки не подходят.

Белая кочерыжка

Осмотрите кочерыжку на срезе — у хорошей капусты она белая, ровная, без пятен и кругов. Любой из этих признаков указывает на процессы гниения в кочане.

Сладкая капуста

В идеале капусту перед покупкой нужно попробовать на вкус — он должен быть сладковатым. Хорошо, если указан срок, когда была собрана капуста — вам нужны октябрьские и ноябрьские кочаны.

Если вы квасите капусту с собственной грядки, то лучше снять урожай после первых заморозков — такие кочаны более сладкие.

Никакой желтизны

Жёлтый оттенок на срезе капусты говорит о том, что кочан сорвали слишком рано, и он несладкий. Опасности в такой капусте нет, но вкус у квашеного продукта будет не самым удачным. Не огорчайтесь: желтоватый кочан можно пустить на бигус или пирог.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

