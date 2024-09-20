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Как приготовить яркий и вкусный маринованный лук для любого застолья

Как приготовить маринованный лук и придать ему цвет
1:12
Еда

Маринованный лук — незаменимая закуска на любом столе. Он отлично сочетается с различными блюдами, такими как мясо, картофель и сельдь. Чтобы ваш маринованный лук получился не только вкусным, но и красивым, есть несколько секретов его приготовления.

Как приготовить маринованный лук и придать ему цвет
Фото: commons.wikimedia. org by Ymsarade, CC BY-SA 4.0

Начните с нарезки лука кольцами. Чтобы убрать горечь, обдайте лук кипятком. Затем оставьте его в маринаде минимум на полчаса. Классический маринад включает один стакан воды, одну чайную ложку сахара и пять чайных ложек уксуса. Такого маринада хватит для трех крупных луковиц. Для дополнительного аромата можно добавить черный перец горошком, гвоздику или красный перец.

Чтобы закуска была не только вкусной, но и яркой, можно использовать натуральные красители. Добавив куркуму, свеклу или щавель, вы получите лук желтого, бордового и зеленого цветов.

Еще один кулинарный совет: при жарке лука можно добавить щепотку соды на сковороду. Это придаст луку более выраженный аромат, красивый золотистый цвет и предотвратит пригорание.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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