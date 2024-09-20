Что происходит с едой в морозилке: список продуктов, которые нельзя замораживать

Продукты, которые не выдерживают низкие температуры

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Заморозка — это один из самых удобных способов длительного хранения продуктов, но не все продукты подходят для такого метода. Некоторые из них теряют свои вкусовые и текстурные качества при низких температурах и становятся непригодными для употребления.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты, рекомендуют избегать заморозки таких продуктов, как свежие яйца, кисломолочные продукты, листовые салаты, жареная пища, соусы на основе майонеза, картофель, макароны, кремовые десерты, газированные напитки, а также водянистые овощи и фрукты.

Например, кисломолочные продукты и десерты с кремом после разморозки расслаиваются, теряя свою текстуру. Жареная пища, такая как картошка фри или куриные крылышки, становится влажной и теряет свою хрустящую корочку. Майонезные соусы теряют свою консистенцию и становятся неаппетитными.

Свежие яйца под воздействием низких температур могут разорваться, так как скорлупа трескается, а сам продукт теряет вкус и структуру. Листовые салаты при заморозке становятся вялыми, макароны теряют свою форму и превращаются в "кашу", а газированные напитки теряют вкус.

Уточнения

Кисломоло́чные проду́кты (молочноки́слые проду́кты) — группа молочных продуктов, вырабатываемых из цельного коровьего молока, молока овец, коз, кобыл и других животных или его производных (сливок, обезжиренного молока и сыворотки) путём ферментации. Главной технологической особенностью изготовления кисломолочных продуктов является сквашивание путём введения в него культур молочнокислых бактерий или дрожжей (самокваса или закваски).



