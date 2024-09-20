Что происходит с едой в морозилке: список продуктов, которые нельзя замораживать

Заморозка — это один из самых удобных способов длительного хранения продуктов, но не все продукты подходят для такого метода. Некоторые из них теряют свои вкусовые и текстурные качества при низких температурах и становятся непригодными для употребления.
Эксперты, рекомендуют избегать заморозки таких продуктов, как свежие яйца, кисломолочные продукты, листовые салаты, жареная пища, соусы на основе майонеза, картофель, макароны, кремовые десерты, газированные напитки, а также водянистые овощи и фрукты.
Например, кисломолочные продукты и десерты с кремом после разморозки расслаиваются, теряя свою текстуру. Жареная пища, такая как картошка фри или куриные крылышки, становится влажной и теряет свою хрустящую корочку. Майонезные соусы теряют свою консистенцию и становятся неаппетитными.
Свежие яйца под воздействием низких температур могут разорваться, так как скорлупа трескается, а сам продукт теряет вкус и структуру. Листовые салаты при заморозке становятся вялыми, макароны теряют свою форму и превращаются в "кашу", а газированные напитки теряют вкус.
Кисломоло́чные проду́кты (молочноки́слые проду́кты) — группа молочных продуктов, вырабатываемых из цельного коровьего молока, молока овец, коз, кобыл и других животных или его производных (сливок, обезжиренного молока и сыворотки) путём ферментации. Главной технологической особенностью изготовления кисломолочных продуктов является сквашивание путём введения в него культур молочнокислых бактерий или дрожжей (самокваса или закваски).
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