Как ферментированные продукты ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение

Солёные огурцы и квашеная капуста в рационе для снижения веса

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда люди стремятся похудеть, они часто исключают из рациона такие продукты, как соленья, предпочитая свежую или приготовленную на пару пищу. Однако диетолог Лариса Габдулхакова отметила, что ферментированные продукты, такие как соленые огурцы и квашеная капуста, не только не стоит исключать, но они даже полезны для процесса похудения.

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Ферментированные продукты содержат клетчатку и полезные бактерии, которые положительно влияют на пищеварение. Поскольку хорошее пищеварение способствует эффективному снижению веса, такие продукты становятся важным элементом любой диеты. Габдулхакова подчеркнула, что ферментированные продукты обладают противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами, содержат антиоксиданты, ускоряют метаболизм и улучшают работу мозга.

Кроме того, при похудении не следует забывать о таких продуктах, как кефир, чайный гриб и домашний квас. Также диетолог рекомендует включать в рацион продукты, богатые клетчаткой, омега-3 жирными кислотами, морскими водорослями и животным белком.

Ранее диетолог Нурия Дианова упоминала, что квашеная капуста также помогает бороться с отеками.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. В ходе пищеварения происходит превращение органических макромолекул пищи в более мелкие молекулы, в частности, расщепление биополимеров пищи на мономеры (например жиры до глицерина и высших карбоновых кислот).



Солёные огурцы — блюдо, которое готовят из огурцов посредством соления с добавлением разнообразных специй.



Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

