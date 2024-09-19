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Как разделать селедку для праздничного стола: профессиональные советы

Как получить идеально ровные кусочки филе сельди
1:14
Еда

Филе сельди часто украшает праздничный стол, и каждая хозяйка имеет свои способы разделки этой рыбы. Однако, если хочется придать закуске ресторанный уровень подачи, эксперты из "Едим Дома" поделились рекомендациями, как правильно обработать филе сельди.

Как получить идеально ровные кусочки филе сельди
Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry, PDM

Начать следует с удаления головы. Нож нужно держать под углом 45°, чтобы срезать голову вместе с жабрами. Далее аккуратно разрежьте брюшко и удалите внутренности, не забывая снять пленку, которая плотно прилегает к филе. После этого сделайте надрез вдоль спины рыбы, удалите верхний плавник, а затем осторожно снимите кожу, стараясь не повредить саму филейную часть. На этом этапе также можно отрезать хвост.

Теперь нужно отделить филе от костей. Проведите пальцем вдоль хребта и аккуратно снимите первую половину филе. После этого удалите хребет со второй части и используйте пинцет для извлечения мелких косточек.

Интересно, что ранее врач и телеведущая Елена Малышева советовала не подавать сельдь с подсолнечным маслом, так как оно снижает полезные свойства рыбы.

Уточнения

Рыбное филе — рыба, разрезанная по длине вдоль позвоночника на две продольные половины; чешуя, голова, позвоночник, плечевые и крупные рёберные кости, внутренности, плавники, чёрная брюшная плёнка удалены; сгустки крови зачищены. Наиболее популярны для приготовления пищи филе лосося, скумбрии, хека, минтая, путассу, макруруса, сельди, кальмара.

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Как получить идеально ровные кусочки филе сельди
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