Как разделать селедку для праздничного стола: профессиональные советы

Филе сельди часто украшает праздничный стол, и каждая хозяйка имеет свои способы разделки этой рыбы. Однако, если хочется придать закуске ресторанный уровень подачи, эксперты из "Едим Дома" поделились рекомендациями, как правильно обработать филе сельди.
Начать следует с удаления головы. Нож нужно держать под углом 45°, чтобы срезать голову вместе с жабрами. Далее аккуратно разрежьте брюшко и удалите внутренности, не забывая снять пленку, которая плотно прилегает к филе. После этого сделайте надрез вдоль спины рыбы, удалите верхний плавник, а затем осторожно снимите кожу, стараясь не повредить саму филейную часть. На этом этапе также можно отрезать хвост.
Теперь нужно отделить филе от костей. Проведите пальцем вдоль хребта и аккуратно снимите первую половину филе. После этого удалите хребет со второй части и используйте пинцет для извлечения мелких косточек.
Интересно, что ранее врач и телеведущая Елена Малышева советовала не подавать сельдь с подсолнечным маслом, так как оно снижает полезные свойства рыбы.
Рыбное филе — рыба, разрезанная по длине вдоль позвоночника на две продольные половины; чешуя, голова, позвоночник, плечевые и крупные рёберные кости, внутренности, плавники, чёрная брюшная плёнка удалены; сгустки крови зачищены. Наиболее популярны для приготовления пищи филе лосося, скумбрии, хека, минтая, путассу, макруруса, сельди, кальмара.
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