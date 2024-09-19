Клюква и брусника: в чем разница и какую выбрать

Разница между клюквой и брусникой: польза для здоровья

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

И клюква, и брусника — ценные ягоды, которые приносят большую пользу организму. Несмотря на их схожесть по составу и внешнему виду, есть некоторые различия, которые выделили эксперты.

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Клюква, например, немного крупнее и обладает более кислым вкусом, в то время как брусника — меньше, слегка приплюснутая и более сладкая. Оба вида ягод имеют уникальные целебные свойства, но в зависимости от конкретного заболевания, одна из них может быть предпочтительнее.

Брусника особенно полезна при гипертонии, анемии, сахарном диабете, заболеваниях мочевыделительной системы, гастрите, пневмонии, атеросклерозе, артрите и авитаминозе. Она укрепляет стенки сосудов и повышает иммунитет. Врачи подтверждают целебные свойства этой ягоды, отмечая её положительное воздействие на здоровье при регулярном употреблении.

Клюква тоже ценится за свои полезные качества. Она помогает при заболеваниях мочевыводящих путей и выступает как природный антисептик, уничтожая бактерии, которые могут вызвать рак желудка и язву. Недавние исследования также показали, что клюква способствует улучшению работы мозга и снижает уровень холестерина.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.



