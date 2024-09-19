Идеальные картофельные кубики для салата: простой трюк с уксусом

Как правильно варить картофель для салатов

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Опытные хозяйки всегда держат в запасе множество кулинарных хитростей, которые облегчают готовку и делают блюда вкуснее. Независимо от того, готовите ли вы омлет, режете овощи или лепите котлеты, такие трюки могут существенно упростить процесс. Даже простое блюдо, как картофель в мундире, можно улучшить с помощью небольших хитростей.

Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, CC BY 2.0

Один из популярных лайфхаков — добавление уксуса в воду при варке картофеля в мундире. Это особенно полезно, если вы планируете использовать картофель для салата. Специалисты объясняют, что уксус помогает создать тонкую корочку на кожуре, которая предотвращает разваривание картофеля, сохраняя его форму и умеренную твердость. Благодаря этому нарезка картофеля для салата становится проще, а кубики получаются ровными и аккуратными.

Уксус следует добавлять в кипящую воду. Для кастрюли объемом чуть более двух литров потребуется всего одна-две столовые ложки столового, красного винного или яблочного уксуса. Также его можно заменить лимонным соком, лимонной кислотой или дольками лимона.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



