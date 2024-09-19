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Как накормить ребенка полезно и вкусно в школе

Педиатр рассказала, как собрать полезный ланч-бокс для школьника
1:29
Еда

Многие школы предлагают организованные обеды, следуя рекомендациям специалистов по питанию. Тем не менее, некоторые родители предпочитают самостоятельно собирать ланч-боксы для своих детей. Педиатр из Московской области Лилия Музафарова рассказала, как можно составить идеальный рацион для школьников, чтобы они получали все необходимые макронутриенты и витамины.

Педиатр рассказала, как собрать полезный ланч-бокс для школьника
Фото: Школьный Ревизорро (ОШМ) is licensed under public domain

По словам специалиста, основное внимание в питании детей стоит уделить белкам и клетчатке. В ланч-бокс можно положить такие продукты, как индейка, говядина, курица или яйца. Их лучше сочетать с тушеными овощами. Кроме того, не стоит забывать о молочных продуктах и свежих фруктах. В качестве перекуса отлично подойдут цельнозерновые хлебцы, орехи, а также домашняя или качественная магазинная выпечка.

Музафарова советует упаковывать школьный обед в контейнер с несколькими отсеками, чтобы все продукты сохраняли свои вкусовые и питательные свойства. Также важно позаботиться о напитках — лучше всего дать ребенку негазированные напитки, такие как чай, компоты или разбавленные соки, в бутылке объемом около 200 мл.

Эксперты ранее также подчеркивали важность включения в детский рацион рыбы, брокколи, моркови, орехов, винограда, меда и молочных продуктов.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций определяет большое разнообразие свойств молекул белков. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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