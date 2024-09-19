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Секрет пользы молока в чае: что говорят новые исследования

Как молоко влияет на антиоксиданты в чае
1:12
Еда

Многие люди любят пить чай с молоком, но долгое время считалось, что это вредно для здоровья. Специалисты утверждали, что молоко разрушает полезные антиоксиданты и теин, которые содержатся в чае. Более того, говорилось, что чай с молоком может нарушать работу почек и вызывать головные боли.

Как молоко влияет на антиоксиданты в чае
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi, CC BY 2.0

Однако последние научные исследования опровергают эти утверждения. Теперь выяснилось, что молочный белок не только не снижает уровень антиоксидантов в чае, но и может увеличить их количество. Издание Ferra, ссылаясь на первоисточник, поделилось этими новыми выводами ученых.

Кроме того, эксперты развеяли другие мифы о чае. Например, зеленый чай не нужно заваривать кипятком — оптимальная температура воды для него составляет 70°C. Слишком горячая вода может разрушить ценные вещества в напитке.

Также подтвердилось, что чай действительно способен ускорить метаболизм, что помогает в борьбе с лишним весом. Однако ожидать значительных результатов от одного только чая не стоит — его влияние на метаболизм весьма ограничено.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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