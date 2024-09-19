Готовим полезный и вкусный салат с сельдереем, оливками и кукурузой

Салат с сельдереем, оливками и кукурузой — пошаговый рецепт

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного салата с сельдереем, оливками и кукурузой. Блюдо не только вкусное, но и полезное. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Огурец — 3 шт.

Стебель сельдерея — 2 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Консервированная кукуруза — 100 г

Оливки без косточек — 100 г

Оливковое масло — 2 ст.л.

Петрушка — по вкусу

Приготовление:

Нарезать стебли сельдерея и болгарский перец кубиками, а огурцы — полукружьями. Нашинковать петрушку. В миске соединить нарезанные огурцы, сельдерей, болгарский перец и петрушку. Добавить кукурузу и оливки. Перемешать и заправить оливковым маслом. Салат готов!