Готовим полезный и вкусный салат с сельдереем, оливками и кукурузой
Салат с сельдереем, оливками и кукурузой — пошаговый рецепт
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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного салата с сельдереем, оливками и кукурузой. Блюдо не только вкусное, но и полезное. Раскрываем его рецепт.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Огурец — 3 шт.
- Стебель сельдерея — 2 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Консервированная кукуруза — 100 г
- Оливки без косточек — 100 г
- Оливковое масло — 2 ст.л.
- Петрушка — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать стебли сельдерея и болгарский перец кубиками, а огурцы — полукружьями.
- Нашинковать петрушку.
- В миске соединить нарезанные огурцы, сельдерей, болгарский перец и петрушку.
- Добавить кукурузу и оливки. Перемешать и заправить оливковым маслом. Салат готов!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру