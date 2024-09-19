Тыква, тушёная на сковороде: простой гарнир с луком и чесночком, который легко менять по вкусу

Лёгкий гарнир из тушёной тыквы: готовим его просто и быстро на сковороде

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Осень за окном — не повод для грусти. Наоборот, это прекрасное время для создания ярких и согревающих блюд из сезонных продуктов. Тыква, неизменный осенний ингредиент, подарит вашему столу насыщенные краски и чарующий вкус. Простой рецепт гарнира из тушёной тыквы — это идеальный способ поднять настроение и вдохнуть немного солнца в серые дни. Его можно легко адаптировать под ваши любимые овощи, крупы и даже соусы, превращая каждое приготовление в увлекательное кулинарное приключение. Попробуйте этот рецепт, и он станет вашим любимым спутником в осенние вечера!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

мякоть тыквы — 450 г,

репчатый лук — 1–1,5 шт.,

чёрный молотый перец — по вкусу,

зелёный лук — по вкусу,

растительное масло — 20 мл,

чеснок — 2 зубчика,

вода — 60 мл,

соль — 2–3 щепотки.

Приготовление:

Очистите свежую тыкву от кожуры и семечек, нарежьте мякоть кубиками размером примерно 1,5 см. Разделите репчатый лук на крупные или мелкие кусочки, как вам нравится. Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне. Выложите нарезанные тыкву и лук, обжаривайте их около 5 минут, периодически помешивая. Добавьте соль, черный перец и измельченный чеснок. Влейте в сковороду 60 мл воды, убавьте огонь до слабого. Закройте сковороду крышкой и тушите овощи до мягкости тыквы, около 10–15 минут. Перед подачей к столу, украсьте блюдо мелко нарезанным зеленым луком.

Можно добавить морковь, кабачки, болгарский перец или картофель для большей вариативности вкусов, а чечевица или рис сделают блюдо более сытным.

В конце тушения можно добавить сметану или сливки для более нежного вкуса.

Это простой и универсальный рецепт из тыквы, который можно адаптировать под свои вкусы. Экспериментируйте и наслаждайтесь яркими летними вкусами в любое время года!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

