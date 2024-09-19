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Тыква, тушёная на сковороде: простой гарнир с луком и чесночком, который легко менять по вкусу

Лёгкий гарнир из тушёной тыквы: готовим его просто и быстро на сковороде
2:18
Еда

Осень за окном — не повод для грусти. Наоборот, это прекрасное время для создания ярких и согревающих блюд из сезонных продуктов. Тыква, неизменный осенний ингредиент, подарит вашему столу насыщенные краски и чарующий вкус. Простой рецепт гарнира из тушёной тыквы — это идеальный способ поднять настроение и вдохнуть немного солнца в серые дни. Его можно легко адаптировать под ваши любимые овощи, крупы и даже соусы, превращая каждое приготовление в увлекательное кулинарное приключение. Попробуйте этот рецепт, и он станет вашим любимым спутником в осенние вечера!

Лёгкий гарнир из тушёной тыквы: готовим его просто и быстро на сковороде
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • мякоть тыквы — 450 г,
  • репчатый лук — 1–1,5 шт.,
  • чёрный молотый перец — по вкусу,
  • зелёный лук — по вкусу,
  • растительное масло — 20 мл,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • вода — 60 мл,
  • соль — 2–3 щепотки.

Приготовление:

  1. Очистите свежую тыкву от кожуры и семечек, нарежьте мякоть кубиками размером примерно 1,5 см.
  2. Разделите репчатый лук на крупные или мелкие кусочки, как вам нравится.
  3. Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне. Выложите нарезанные тыкву и лук, обжаривайте их около 5 минут, периодически помешивая. Добавьте соль, черный перец и измельченный чеснок.
  4. Влейте в сковороду 60 мл воды, убавьте огонь до слабого. Закройте сковороду крышкой и тушите овощи до мягкости тыквы, около 10–15 минут.
  5. Перед подачей к столу, украсьте блюдо мелко нарезанным зеленым луком.

Можно добавить морковь, кабачки, болгарский перец или картофель для большей вариативности вкусов, а чечевица или рис сделают блюдо более сытным.

В конце тушения можно добавить сметану или сливки для более нежного вкуса.

Это простой и универсальный рецепт из тыквы, который можно адаптировать под свои вкусы. Экспериментируйте и наслаждайтесь яркими летними вкусами в любое время года!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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