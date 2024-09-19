Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму

Лечо с кабачками — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить на зиму. Оно станет отличным дополнением к вашему столу в холода и порадует вас своим летним вкусом и упоительным ароматом.
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Для лечо с кабачками вам потребуются следующие ингредиенты:
кабачки — 1 кг;
помидоры — 1 кг;
болгарский перец — 1 кг;
морковь — 500 г;
репчатый лук — 200 г;
красный перец — 50 г;
лавровый лист — 6 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
уксус 9 % — 20 мл;
растительное масло — 150 мл;
сахар — 1 столовая ложка;
соль — 30 г.
Процесс приготовления лечо с кабачками состоит из следующих этапов:
Морковь очистить и нарезать соломкой, кабачки очистить и нарезать кружочками толщиной 1 см. Если семена жёсткие, удалить их.
Болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой, лук нарезать полукольцами.
Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу, красный перец нарезать и измельчить блендером или мясорубкой.
В кастрюлю налить 30 мл растительного масла, разогреть, затем положить лук и морковь.
Когда овощи станут мягкими, добавить кабачки и перец, посолить и тушить 5 минут.
Затем влить томаты, добавить сахар и чеснок и тушить овощную смесь ещё 15-20 минут на медленном огне.
За несколько минут до готовности добавить уксус.
В стерилизованные банки положить лавровый лист, лечо и накрыть крышками. Отправить стерилизоваться на водяную баню.
За 5 минут до конца стерилизации добавить в банки оставшееся разогретое растительное масло, закатать, перевернуть вверх дном и укутать.
Уточнения
Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
Как и любое популярное блюдо, не имеет точной рецептуры, но неизменным и обязательным является наличие трёх видов овощей: сладкий перец, помидоры и репчатый лук.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.