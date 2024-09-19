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Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму

Лечо с кабачками: не классический, но очень вкусный рецепт на зиму
1:56
Еда

Лечо с кабачками — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить на зиму. Оно станет отличным дополнением к вашему столу в холода и порадует вас своим летним вкусом и упоительным ароматом.

Лечо с кабачками: не классический, но очень вкусный рецепт на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, CC BY 2.0

Для лечо с кабачками вам потребуются следующие ингредиенты:

  • кабачки — 1 кг;
  • помидоры — 1 кг;
  • болгарский перец — 1 кг;
  • морковь — 500 г;
  • репчатый лук — 200 г;
  • красный перец — 50 г;
  • лавровый лист — 6 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • уксус 9 % — 20 мл;
  • растительное масло — 150 мл;
  • сахар — 1 столовая ложка;
  • соль — 30 г.

Процесс приготовления лечо с кабачками состоит из следующих этапов:

  1. Морковь очистить и нарезать соломкой, кабачки очистить и нарезать кружочками толщиной 1 см. Если семена жёсткие, удалить их.
  2. Болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой, лук нарезать полукольцами.
  3. Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу, красный перец нарезать и измельчить блендером или мясорубкой.
  4. В кастрюлю налить 30 мл растительного масла, разогреть, затем положить лук и морковь.
  5. Когда овощи станут мягкими, добавить кабачки и перец, посолить и тушить 5 минут.
  6. Затем влить томаты, добавить сахар и чеснок и тушить овощную смесь ещё 15-20 минут на медленном огне.
  7. За несколько минут до готовности добавить уксус.
  8. В стерилизованные банки положить лавровый лист, лечо и накрыть крышками. Отправить стерилизоваться на водяную баню.
  9. За 5 минут до конца стерилизации добавить в банки оставшееся разогретое растительное масло, закатать, перевернуть вверх дном и укутать.

 

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
Как и любое популярное блюдо, не имеет точной рецептуры, но неизменным и обязательным является наличие трёх видов овощей: сладкий перец, помидоры и репчатый лук.

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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