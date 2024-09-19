Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму

Лечо с кабачками: не классический, но очень вкусный рецепт на зиму

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Лечо с кабачками — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить на зиму. Оно станет отличным дополнением к вашему столу в холода и порадует вас своим летним вкусом и упоительным ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, CC BY 2.0

Для лечо с кабачками вам потребуются следующие ингредиенты:

кабачки — 1 кг;

помидоры — 1 кг;

болгарский перец — 1 кг;

морковь — 500 г;

репчатый лук — 200 г;

красный перец — 50 г;

лавровый лист — 6 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

уксус 9 % — 20 мл;

растительное масло — 150 мл;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — 30 г.

Процесс приготовления лечо с кабачками состоит из следующих этапов:

Морковь очистить и нарезать соломкой, кабачки очистить и нарезать кружочками толщиной 1 см. Если семена жёсткие, удалить их. Болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой, лук нарезать полукольцами. Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу, красный перец нарезать и измельчить блендером или мясорубкой. В кастрюлю налить 30 мл растительного масла, разогреть, затем положить лук и морковь. Когда овощи станут мягкими, добавить кабачки и перец, посолить и тушить 5 минут. Затем влить томаты, добавить сахар и чеснок и тушить овощную смесь ещё 15-20 минут на медленном огне. За несколько минут до готовности добавить уксус. В стерилизованные банки положить лавровый лист, лечо и накрыть крышками. Отправить стерилизоваться на водяную баню. За 5 минут до конца стерилизации добавить в банки оставшееся разогретое растительное масло, закатать, перевернуть вверх дном и укутать.

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.

Как и любое популярное блюдо, не имеет точной рецептуры, но неизменным и обязательным является наличие трёх видов овощей: сладкий перец, помидоры и репчатый лук.



Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

