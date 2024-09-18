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Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира

Куриная печень с картошкой в духовке: получается очень ароматной благодаря чесноку и розмарину
1:20
Еда

Куриная печень — это нежный и питательный продукт, который прекрасно подходит для приготовления разнообразных блюд. Одно из них — куриная печень, запечённая в духовке с картошкой. Это простое и вкусное блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру и порадует вас своим нежным вкусом.

Куриная печень с картошкой в духовке: получается очень ароматной благодаря чесноку и розмарину
Фото: commons.wikimedia.org by Thierry.ptz, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 150 г куриной печени,
  • 150 г картофеля,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 1 луковица,
  • 1 г розмарина,
  • соль, перец — по вкусу.

Чтобы приготовить куриную печень в духовке, выполните следующие шаги:

  1. Очистите лук и картофель, нарежьте их мелкими кубиками.
  2. Промойте куриную печень и нарежьте её на небольшие кусочки.
  3. Соедините ингредиенты в миске, добавьте соль, перец и розмарин, тщательно перемешайте.
  4. Смажьте горшочек или форму с крышкой растительным маслом, выложите подготовленную смесь, выдавите чеснок и влейте 100 мл горячей воды.
  5. Закройте крышкой и отправьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 45-60 минут, в зависимости от толщины горшочка. Готовность проверяйте по мягкости картофеля.
  6. Подавайте блюдо прямо в горшочке или выложите на тарелки.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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