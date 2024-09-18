Куриная печень — это нежный и питательный продукт, который прекрасно подходит для приготовления разнообразных блюд. Одно из них — куриная печень, запечённая в духовке с картошкой. Это простое и вкусное блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру и порадует вас своим нежным вкусом.
Ингредиенты:
Чтобы приготовить куриную печень в духовке, выполните следующие шаги:
Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.