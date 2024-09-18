Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира

Куриная печень с картошкой в духовке: получается очень ароматной благодаря чесноку и розмарину

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная печень — это нежный и питательный продукт, который прекрасно подходит для приготовления разнообразных блюд. Одно из них — куриная печень, запечённая в духовке с картошкой. Это простое и вкусное блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру и порадует вас своим нежным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Thierry.ptz, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

150 г куриной печени,

150 г картофеля,

1 зубчик чеснока,

1 луковица,

1 г розмарина,

соль, перец — по вкусу.

Чтобы приготовить куриную печень в духовке, выполните следующие шаги:

Очистите лук и картофель, нарежьте их мелкими кубиками. Промойте куриную печень и нарежьте её на небольшие кусочки. Соедините ингредиенты в миске, добавьте соль, перец и розмарин, тщательно перемешайте. Смажьте горшочек или форму с крышкой растительным маслом, выложите подготовленную смесь, выдавите чеснок и влейте 100 мл горячей воды. Закройте крышкой и отправьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 45-60 минут, в зависимости от толщины горшочка. Готовность проверяйте по мягкости картофеля. Подавайте блюдо прямо в горшочке или выложите на тарелки.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

