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Три распространённые ошибки при приготовлении курицы, которые влияют на вкус и текстуру мяса

Основные ошибки при приготовлении курицы и как их избежать
1:50
Еда

Курица — это не только популярный продукт, но и основа многих повседневных блюд. Однако даже такое простое на первый взгляд мясо можно легко испортить, если допустить несколько распространённых ошибок. Чтобы блюда из курицы всегда получались вкусными и нежными, важно обратить внимание на несколько ключевых моментов.

Основные ошибки при приготовлении курицы и как их избежать
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Одной из самых частых ошибок является отказ от маринада. Многие считают, что маринад нужен только для тех видов мяса, которые могут быть жёсткими. У курицы такой проблемы, как правило, нет, поэтому некоторые хозяйки игнорируют этот этап. Тем не менее, маринад придаёт мясу не только мягкость, но и насыщенность вкуса, чего не добиться без этой процедуры. Без маринада курица может получиться пресной и недостаточно ароматной.

Другая важная ошибка — это неправильное расположение кусков курицы при жарке или запекании. Если куски находятся слишком близко друг к другу, это приводит к тому, что мясо готовится неравномерно и его вкус оставляет желать лучшего. Рекомендуется оставлять достаточное количество свободного пространства между кусков, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла.

Третий важный момент связан с привычкой многих хозяек мыть курицу перед приготовлением. Специалисты настоятельно не советуют делать этого, поскольку при мытье бактерии могут распространиться по всей кухне. Более безопасный и эффективный способ — это аккуратно обработать курицу бумажными салфетками перед готовкой.

Итак, соблюдая эти простые, но важные правила, вы сможете избежать наиболее распространённых ошибок при приготовлении курицы, и ваше блюдо всегда будет радовать вас и ваших близких.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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