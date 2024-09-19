В чем разница между 6% и 9% уксусом и как его правильно использовать

В чем разница между уксусом и уксусной кислотой

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Уксус — незаменимый продукт на любой кухне, и выбор между 6% и 9% уксусом зависит от того, для чего вы его собираетесь использовать. Эксперты помогают определиться с выбором, исходя из целей использования.

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Для консервации лучше использовать 9-процентный уксус. Его повышенная концентрация уксусной кислоты эффективно защищает заготовки от развития патогенных микроорганизмов, что делает его отличным выбором для длительного хранения продуктов.

6-процентный уксус также прекрасно подходит для маринования овощей и фруктов, особенно если не нужна слишком яркая кислинка. Он более мягкий на вкус и не столь резкий по аромату, поэтому его можно использовать не только для заготовок, но и для приготовления салатов, соусов и других маринадов.

Важно понимать разницу между уксусом и уксусной кислотой. Столовый уксус представляет собой водный раствор уксусной кислоты с типичной концентрацией от 6 до 9%, а уксусная кислота (или эссенция) — это раствор с концентрацией около 80%. Эссенцию часто разводят до нужной концентрации для повседневного использования.

Уточнения

Эссенция (вещество) — в пищевой промышленности и фармацевтике вытяжка и/или концентрированный раствор.

