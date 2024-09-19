Секреты приготовления рваного мяса для салатов и бутербродов

Как правильно приготовить рваное мясо

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Рваное мясо — это невероятно нежное блюдо, которое отлично подходит для салатов, бутербродов и пирогов. Мясо, разделенное на волокна, буквально тает во рту. Однако чтобы добиться этого эффекта, недостаточно просто отварить его и размять вилкой.

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Первый шаг к успеху — правильный выбор мяса. Для рваного мяса лучше всего подходит свиная или говяжья вырезка, лопатка или шейка. Если вы предпочитаете птицу, то идеальным выбором будет утка.

Следующий важный этап — маринад. Основа маринада должна быть кислой, например, уксус, яблочный сок или сидр. Но для сбалансированного вкуса не забудьте добавить сахар, который сгладит кислотность. Мясо должно мариноваться не менее трёх часов.

И наконец, не забывайте о специях. Паприка, красный перец, орегано и другие приправы придадут блюду насыщенный аромат и сделают мясо сочным и невероятно вкусным.

Уточнения

Рваная свинина (англ. Pulled pork) — американское блюдо барбекю или гриль, особенно характерное для юга США. Представляет собой разделённую на волокна свинину (обычно свиную лопатку), приготовленную на гриле. Мясо долго томят на огне, в скороварке, тиховарке, мультиварке или духовке. Иногда приготовленное в духовке или отварное мясо затем коптят. Готовую свинину измельчают вручную, разделяя вилкой на волокна, и смешивают с соусом. Мясо можно подавать на хлебе в виде сэндвича или есть отдельно с гарниром.



