Почему тыква — незаменимый продукт для здорового питания

Какие болезни помогает предотвратить тыква

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыква — идеальный продукт для тех, кто следит за здоровьем и придерживается правильного питания. Физиолог Александр Созыкин отмечает, что этот яркий плод богат клетчаткой, антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами, йодом, калием, железом, кальцием, магнием, цинком, селеном, фосфором и пектином. При этом в тыкве мало углеводов и жиров, что делает её незаменимой в диетическом рационе.

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Тыква не только способствует похудению, но и защищает организм от множества серьезных заболеваний. Регулярное её употребление улучшает работу сердечно-сосудистой, половой и нервной систем.

Однако тыква подходит не всем. Людям с диабетом лучше исключить её из рациона, а тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, стоит употреблять её только в вареном виде и в небольших количествах, предупреждает специалист.

Самым полезным способом приготовления тыквы является варка. Такие блюда не только улучшают обмен веществ, но и способствуют быстрому выведению токсинов из организма.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.



