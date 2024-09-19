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Лесные грибы превращаются в деликатесную закуску: пошаговый рецепт

Как приготовить икру из лесных грибов
1:20
Еда

Овощная икра — это классическая зимняя заготовка, но если вы хотите добавить изысканности, попробуйте приготовить икру из лесных грибов. Это отличный способ разнообразить свое меню в холодные месяцы.

Как приготовить икру из лесных грибов
Фото: Pexels by StockSnap, PDM

Для грибной икры подойдут любые грибы, которые у вас есть. Также понадобятся морковь, лук, подсолнечное масло, уксус и простые специи: лавровый лист, соль и перец.

Начните с подготовки грибов: переберите их, очистите и промойте. Положите грибы в кастрюлю, залейте водой и варите в течение 30 минут после закипания.

Пока грибы варятся, измельчите морковь и лук. Пассеруйте их на сковороде с растительным маслом около 10 минут до золотистого цвета.

Затем грибы, морковь и лук пропустите через мясорубку. В полученную массу добавьте соль, перец, лавровый лист и еще немного растительного масла. Переложите смесь в кастрюлю и тушите на медленном огне около 50 минут.

В конце приготовления добавьте уксус, тщательно перемешайте и разложите икру по стерилизованным банкам. Теперь ваша изысканная грибная икра готова стать вкусным дополнением к зимнему столу!

Уточнения

Консервация (лат. conservatio, сохранение) — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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