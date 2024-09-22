Диетолог Брыкин назвал лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью

С наступлением осени важно пересмотреть свой рацион, чтобы подготовить организм к новым условиям и защититься от простуд. Диетолог Антон Брыкин напоминает, что тёплая осенняя погода может быть обманчива, и чтобы противостоять вирусам, необходимо обеспечить организм витаминами и минералами.
В первую очередь обратите внимание на сезонные ягоды: шиповник, клюкву и облепиху. Эти продукты богаты витамином С, который поддерживает иммунитет. Альтернативными источниками витамина С могут стать квашеная капуста с клюквой, болгарский перец и цитрусовые.
Для укрепления иммунитета Брыкин также советует включить в рацион чеснок, лук и специи, такие как куркума. Эти продукты содержат фитонциды и полифенолы, которые помогают бороться с вирусами.
Получение витамина D тоже критично для поддержания здоровья в осенние месяцы. Ищите его в продуктах, как жирная морская рыба — лосось, сельдь, скумбрия, а также в растительных маслах холодного отжима.
Железо, необходимое для нормальной работы организма, можно восполнить через печень и другие субпродукты, а также айву.
Для поддержания хорошего настроения и заряда энергии диетолог рекомендует включить в меню абрикосы, орехи, авокадо, шоколад и какао. Эти продукты помогут вам оставаться в форме, как физически, так и эмоционально.
Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды. Так, витамины входят в состав питательных сред для выращивания организмов фитопланктона. Большинство витаминов являются коферментами или их предшественниками.
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