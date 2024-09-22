Как превратить простые пельмени в ресторанное блюдо

Что добавить в пельмени для нового вкуса

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени — классика быстрых и удобных блюд, особенно актуальных в начале осени. С приходом сентября жизнь снова наполняется хлопотами: школьники и студенты возвращаются к учебе, а взрослые погружаются в работу после отпусков. Темп жизни ускоряется, и времени на приготовление сложных блюд не остается. Тут на помощь приходят пельмени, которые можно приготовить всего за 15 минут. Но даже это простое блюдо можно сделать по-настоящему вкусным.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Чтобы разнообразить вкус привычных пельменей, вместо обычной подсоленной воды для варки используйте бульон — овощной, мясной или рыбный. Это придаст блюду больше аромата и насыщенности. Если бульона под рукой нет, добавьте в кипящую воду лавровый лист, лук и любимые специи — это придаст простому блюду приятный вкус.

Кроме того, можно попробовать приготовить пельмени не стандартным способом: запеките их в духовке или поджарьте на сковороде. Эти альтернативные варианты раскрывают вкус привычного блюда с новой стороны.

К пельменям идеально подойдут необычные соусы. В дополнение к традиционной сметане и майонезу попробуйте подать острый соус с томатами и редисом, песто из шпината и петрушки или греческий дзадзики. Жареные пельмени прекрасно сочетаются с брусничным соусом, который придаст им пикантность.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность. Многие соусы содержат специи и вкусовые вещества, которые действуют возбуждающе на органы пищеварения; яркая окраска соусов выгодно оттеняет цвета основных продуктов блюда.



