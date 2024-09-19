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Открытые маринованные овощи: как долго они могут оставаться свежими

Названы сроки хранения открытых маринованных овощей
1:17
Еда

Сроки хранения

В холодильнике открытые маринованные овощи обычно могут оставаться свежими от 1 до 2 месяцев.

Названы сроки хранения открытых маринованных овощей
Фото: flickr.com by ccarlstead, CC BY 2.0

Тем не менее важно следить за ними на предмет любых признаков порчи. Если вы заметили изменения цвета, отталкивающий запах или изменения в текстуре, это признак того, что они могут быть небезопасными для употребления в пищу. 
 
Чтобы максимально продлить срок хранения открытых маринованных овощей, примите во внимание следующие советы.

Герметичные контейнеры

Положите овощи в емкость с плотно закрывающейся крышкой. Это предотвращает попадание воздуха, что может привести к потере качества.

Охлаждение

Всегда храните открытые маринованные овощи в холодильнике. Прохладная температура замедляет рост бактерий, обеспечивая их безопасность для употребления.

Проверка на порчу

Регулярно осматривайте маринованные овощи на наличие признаков порчи. Это включает в себя изменение цвета, необычный запах или измененную текстуру.

Маркирование

Если вы перекладываете маринованные овощи в другую емкость, наклейте на нее этикетку с датой вскрытия. Это поможет вам отслеживать их свежесть.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

Консервация (лат. conservatio, сохранение) — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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