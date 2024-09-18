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Простые шаги к созданию натурального йогурта в домашней кухне

Натуральное и полезное: рецепт приготовления вкусного домашнего йогурта в 6 шагов
2:26
Еда

Йогурт — одно из самых полезных и вкусных молочных лакомств. Он богат полезными бактериями, витаминами и белками, которые благотворно влияют на организм. Но, к сожалению, многие магазинные йогурты содержат большое количество сахара, консервантов и других добавок. Поэтому всё больше людей предпочитают готовить натуральный йогурт в домашних условиях.

Натуральное и полезное: рецепт приготовления вкусного домашнего йогурта в 6 шагов
Фото: unsplash.com by Самбазон, CC0

Как это сделать и получить по-настоящему вкусный и полезный продукт?

Вот простая пошаговая инструкция.

Необходимые ингредиенты и инвентарь:

  • Молоко (лучше всего использовать свежее, натуральное молоко)
  • Закваска для йогурта или натуральный йогурт с живыми бактериями
  • Термос или другая емкость для инкубации
  • Кастрюля или другая подходящая посуда для кипячения молока

Этапы приготовления:

  1. Первый шаг — это подготовка молока. Налейте его в кастрюлю и доведите до кипения, периодически помешивая. Прокипятите молоко в течение 5-7 минут, чтобы убить нежелательные микроорганизмы.
  2. Охладите молоко до температуры около 40-45°C. Это можно сделать, поставив кастрюлю в холодную воду. Важно, чтобы молоко остыло, но не застыло.
  3. Теперь нужно добавить закваску. Возьмите 2-3 столовые ложки натурального йогурта с живыми бактериями или специальной закваски для йогурта и тщательно перемешайте ее с теплым молоком.
  4. Перелейте получившуюся смесь в термос или другую емкость, которая хорошо удерживает тепло. Плотно закройте и поместите в теплое место на 6-8 часов. Этот этап называется инкубацией.
  5. По истечении времени достаньте термос и проверьте готовность йогурта. Он должен загустеть и приобрести характерный кисломолочный вкус. Если йогурт еще жидкий, оставьте его в термосе на 1-2 часа дольше.
  6. Когда йогурт будет готов, переложите его в чистую посуду и поставьте в холодильник для окончательного охлаждения. Теперь можно наслаждаться домашним натуральным десертом!

По вкусу домашний йогурт ничем не уступает магазинным аналогам, а по полезности и свежести даже превосходит их. Попробуйте приготовить его сами — это очень просто и увлекательно!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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