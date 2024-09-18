Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
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Сосиски с сыром в лаваше легко и быстро приготовить. Блюдо станет идеальным перекусом. Раскрываем его рецепт.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты:
- Сосиски — 4 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Лаваш — 1 шт.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
Приготовление:
- Очистить сосиски от оболочек.
- Нарезать лаваш полосками.
- В миску разбить яйцо. Взбить.
- Положить ломтик сыра и сосиску на полоску лаваша.
- Край лаваша смазать яйцом. Свернуть в рулет.
- Смазать противень подсолнечным маслом.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру