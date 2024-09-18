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Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше

Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
0:49
Еда

Сосиски с сыром в лаваше легко и быстро приготовить. Блюдо станет идеальным перекусом. Раскрываем его рецепт.

Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Сосиски — 4 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лаваш — 1 шт.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Приготовление:

  1. Очистить сосиски от оболочек.
  2. Нарезать лаваш полосками.
  3. В миску разбить яйцо. Взбить.
  4. Положить ломтик сыра и сосиску на полоску лаваша.
  5. Край лаваша смазать яйцом. Свернуть в рулет.
  6. Смазать противень подсолнечным маслом.
  7. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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