Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше

Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Сосиски с сыром в лаваше легко и быстро приготовить. Блюдо станет идеальным перекусом. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Сосиски — 4 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Лаваш — 1 шт.

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Приготовление:

Очистить сосиски от оболочек. Нарезать лаваш полосками. В миску разбить яйцо. Взбить. Положить ломтик сыра и сосиску на полоску лаваша. Край лаваша смазать яйцом. Свернуть в рулет. Смазать противень подсолнечным маслом. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Приятного аппетита!