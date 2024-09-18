Как приготовить вкусный и полезный кабачковый пирог с ветчиной и сыром: пошаговый рецепт для дома

Как приготовить сочный кабачковый пирог с ветчиной и сыром

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сочный кабачковый пирог с ветчиной и сыром — отличное решение для сытного, но лёгкого перекуса. Простой в приготовлении, он прекрасно подойдёт как для домашнего обеда, так и для перекуса на работе.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

2 яйца + 2 белка

1 кабачок

80 г сыра с содержанием жира 17%

95 г ветчины

70 г цельнозерновой рисовой муки

30 г зелёного лука

2 г разрыхлителя

2 мл оливкового масла (для жарки)

Соль, перец, чеснок, паприка по вкусу

Приготовление:

Натрите кабачок на крупной тёрке, посолите и оставьте на 5-7 минут, чтобы он пустил сок. Мелко нарежьте зелёный лук и ветчину, сыр натрите на тёрке. Лук обжарьте на капле оливкового масла до золотистой корочки. Взбейте вилкой яйца и белки, добавьте специи. Хорошо отожмите кабачок от лишней влаги и смешайте с яичной смесью. Добавьте в смесь лук, ветчину, сыр, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте. Выложите тесто в силиконовую форму диаметром 17 см и отправьте в заранее разогретую до 180°C духовку на 50 минут. Пирогу нужно дать остыть перед тем, как извлечь его из формы.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

