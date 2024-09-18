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Как приготовить вкусный и полезный кабачковый пирог с ветчиной и сыром: пошаговый рецепт для дома

Как приготовить сочный кабачковый пирог с ветчиной и сыром
1:24
Еда

Этот сочный кабачковый пирог с ветчиной и сыром — отличное решение для сытного, но лёгкого перекуса. Простой в приготовлении, он прекрасно подойдёт как для домашнего обеда, так и для перекуса на работе.

Как приготовить сочный кабачковый пирог с ветчиной и сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 2 яйца + 2 белка
  • 1 кабачок
  • 80 г сыра с содержанием жира 17%
  • 95 г ветчины
  • 70 г цельнозерновой рисовой муки
  • 30 г зелёного лука
  • 2 г разрыхлителя
  • 2 мл оливкового масла (для жарки)
  • Соль, перец, чеснок, паприка по вкусу

Приготовление:

  1. Натрите кабачок на крупной тёрке, посолите и оставьте на 5-7 минут, чтобы он пустил сок.
  2. Мелко нарежьте зелёный лук и ветчину, сыр натрите на тёрке. Лук обжарьте на капле оливкового масла до золотистой корочки.
  3. Взбейте вилкой яйца и белки, добавьте специи. Хорошо отожмите кабачок от лишней влаги и смешайте с яичной смесью.
  4. Добавьте в смесь лук, ветчину, сыр, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте.
  5. Выложите тесто в силиконовую форму диаметром 17 см и отправьте в заранее разогретую до 180°C духовку на 50 минут. Пирогу нужно дать остыть перед тем, как извлечь его из формы.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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