Как приготовить вкусный и полезный кабачковый пирог с ветчиной и сыром: пошаговый рецепт для дома

Этот сочный кабачковый пирог с ветчиной и сыром — отличное решение для сытного, но лёгкого перекуса. Простой в приготовлении, он прекрасно подойдёт как для домашнего обеда, так и для перекуса на работе.
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
2 яйца + 2 белка
1 кабачок
80 г сыра с содержанием жира 17%
95 г ветчины
70 г цельнозерновой рисовой муки
30 г зелёного лука
2 г разрыхлителя
2 мл оливкового масла (для жарки)
Соль, перец, чеснок, паприка по вкусу
Приготовление:
Натрите кабачок на крупной тёрке, посолите и оставьте на 5-7 минут, чтобы он пустил сок.
Мелко нарежьте зелёный лук и ветчину, сыр натрите на тёрке. Лук обжарьте на капле оливкового масла до золотистой корочки.
Взбейте вилкой яйца и белки, добавьте специи. Хорошо отожмите кабачок от лишней влаги и смешайте с яичной смесью.
Добавьте в смесь лук, ветчину, сыр, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте.
Выложите тесто в силиконовую форму диаметром 17 см и отправьте в заранее разогретую до 180°C духовку на 50 минут. Пирогу нужно дать остыть перед тем, как извлечь его из формы.
Уточнения
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.