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Вся польза творога и гречки в одном блюде: готовим вкусный и питательный крупеник

Гречневый крупеник с творогом: необычная, но очень вкусная запеканка
1:26
Еда

Гречневый крупеник с творогом — это традиционное русское блюдо, которое сочетает в себе пользу гречки и творога. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться вкусным и питательным обедом.

Гречневый крупеник с творогом: необычная, но очень вкусная запеканка
Фото: http://www.hotforfoodblog.com by Lauren Toyota, CC BY-SA 3.0

Чтобы приготовить этот крупеник, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • гречневая крупа — 200 г;
  • вода — 1 стакан;
  • творог — 250 г;
  • куриные яйца — 2 штуки;
  • сметана — 100 г;
  • панировочные сухари — 1 столовая ложка;
  • сливочное масло — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Сварите рассыпчатую гречневую кашу на воде и охладите её.
  2. Добавьте в кашу протёртый через сито творог, соль, половину сметаны и одно яйцо. Тщательно перемешайте.
  3. Выложите полученную массу на смазанный маслом и посыпанный сухарями противень слоем толщиной 2,5-3 см.
  4. Залейте сверху смесью из яйца и оставшейся сметаны.
  5. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут.
  6. Готовый гречневый крупеник с творогом подавайте горячим или холодным, добавив сметану или натуральный йогурт.

Это блюдо станет отличным дополнением к вашему обеденному столу и обеспечит вас энергией на весь день.

Уточнения

Крупени́к — древнее блюдо русской кухни, разновидность запеканки из гречневой, реже манной, перловой или пшённой каши с творогом. В зависимости от использованной каши крупеники называют гречневыми, манными, перловыми или пшёнными. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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