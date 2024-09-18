Вся польза творога и гречки в одном блюде: готовим вкусный и питательный крупеник

Гречневый крупеник с творогом: необычная, но очень вкусная запеканка

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневый крупеник с творогом — это традиционное русское блюдо, которое сочетает в себе пользу гречки и творога. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться вкусным и питательным обедом.

Фото: http://www.hotforfoodblog.com by Lauren Toyota, CC BY-SA 3.0

Чтобы приготовить этот крупеник, вам понадобятся следующие ингредиенты:

гречневая крупа — 200 г;

вода — 1 стакан;

творог — 250 г;

куриные яйца — 2 штуки;

сметана — 100 г;

панировочные сухари — 1 столовая ложка;

сливочное масло — по вкусу;

соль — по вкусу.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

Сварите рассыпчатую гречневую кашу на воде и охладите её. Добавьте в кашу протёртый через сито творог, соль, половину сметаны и одно яйцо. Тщательно перемешайте. Выложите полученную массу на смазанный маслом и посыпанный сухарями противень слоем толщиной 2,5-3 см. Залейте сверху смесью из яйца и оставшейся сметаны. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут. Готовый гречневый крупеник с творогом подавайте горячим или холодным, добавив сметану или натуральный йогурт.

Это блюдо станет отличным дополнением к вашему обеденному столу и обеспечит вас энергией на весь день.

Уточнения

Крупени́к — древнее блюдо русской кухни, разновидность запеканки из гречневой, реже манной, перловой или пшённой каши с творогом. В зависимости от использованной каши крупеники называют гречневыми, манными, перловыми или пшёнными.

