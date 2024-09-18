Вся польза творога и гречки в одном блюде: готовим вкусный и питательный крупеник

Гречневый крупеник с творогом — это традиционное русское блюдо, которое сочетает в себе пользу гречки и творога. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться вкусным и питательным обедом.
Чтобы приготовить этот крупеник, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
Это блюдо станет отличным дополнением к вашему обеденному столу и обеспечит вас энергией на весь день.
Крупени́к — древнее блюдо русской кухни, разновидность запеканки из гречневой, реже манной, перловой или пшённой каши с творогом. В зависимости от использованной каши крупеники называют гречневыми, манными, перловыми или пшёнными.
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