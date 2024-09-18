Овощные сосиски с индейкой: этот состав будет лучшим и самым полезным

Овощные сосиски с индейкой: в них также входят морковь и кабачок

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощные сосиски — здоровый выбор для тех, кто предпочитает отказаться от магазинных полуфабрикатов с сомнительным составом. Эти сосиски готовятся из филе индейки, моркови, кабачка, топлёного масла и яйца.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, CC BY 3.0

Ингредиенты:

400 г филе индейки,

100 г кабачка,

1 морковь,

1 яйцо,

1 ст. л. топлёного масла.

Приготовление

Все ингредиенты необходимо измельчить в блендере, добавить зелень и специи. Затем полученную массу следует выложить в форму и готовить на пару в течение 20 минут. Если у вас нет подходящей формы, можно сформировать сосиски вручную и обернуть их пищевой плёнкой. После этого сосиски следует отварить в кипящей воде или заморозить.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. Представляет собой маленькую колбаску, однако, в отличие от обычной колбасы, употребляется в пищу, как правило, после некоторой термической обработки (варки, жарки).



Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.

