Овощные сосиски с индейкой: этот состав будет лучшим и самым полезным

Овощные сосиски — здоровый выбор для тех, кто предпочитает отказаться от магазинных полуфабрикатов с сомнительным составом. Эти сосиски готовятся из филе индейки, моркови, кабачка, топлёного масла и яйца.
Ингредиенты:
Приготовление
Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. Представляет собой маленькую колбаску, однако, в отличие от обычной колбасы, употребляется в пищу, как правило, после некоторой термической обработки (варки, жарки).
Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.
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Осень — время, когда природа готовится к зимнему сну, а хозяйки начинают задумываться о том, как сохранить летние ароматы и вкусы овощей на зиму. Одним из способов является приготовление заправки для борща.