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Овощные сосиски с индейкой: этот состав будет лучшим и самым полезным

Овощные сосиски с индейкой: в них также входят морковь и кабачок
0:50
Еда

Овощные сосиски — здоровый выбор для тех, кто предпочитает отказаться от магазинных полуфабрикатов с сомнительным составом. Эти сосиски готовятся из филе индейки, моркови, кабачка, топлёного масла и яйца.

Овощные сосиски с индейкой: в них также входят морковь и кабачок
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • 400 г филе индейки,
  • 100 г кабачка,
  • 1 морковь,
  • 1 яйцо,
  • 1 ст. л. топлёного масла.

Приготовление

  1. Все ингредиенты необходимо измельчить в блендере, добавить зелень и специи.
  2. Затем полученную массу следует выложить в форму и готовить на пару в течение 20 минут. Если у вас нет подходящей формы, можно сформировать сосиски вручную и обернуть их пищевой плёнкой.
  3. После этого сосиски следует отварить в кипящей воде или заморозить.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. Представляет собой маленькую колбаску, однако, в отличие от обычной колбасы, употребляется в пищу, как правило, после некоторой термической обработки (варки, жарки). 

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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