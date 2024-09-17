Салат из кабачков с морковью и томатной пастой на зиму: благодаря соусу чили у него приятная остринка

Этот рецепт салата из кабачков и моркови на зиму станет отличным дополнением к вашим запасам консервированных овощей. Благодаря сочетанию ярких вкусов и ароматов, этот салат станет прекрасным дополнением к вашему столу в холодное время года.
Ингредиенты для салата из кабачков и моркови на зиму:
Приготовление
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
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