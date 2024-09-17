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Салат из кабачков с морковью и томатной пастой на зиму: благодаря соусу чили у него приятная остринка

Рецепт салата из кабачков с морковью на зиму: готовим его с томатной пастой и соусом чили
1:52
Еда

Этот рецепт салата из кабачков и моркови на зиму станет отличным дополнением к вашим запасам консервированных овощей. Благодаря сочетанию ярких вкусов и ароматов, этот салат станет прекрасным дополнением к вашему столу в холодное время года.

Рецепт салата из кабачков с морковью на зиму: готовим его с томатной пастой и соусом чили
Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, CC BY 2.0

Ингредиенты для салата из кабачков и моркови на зиму:

  • кабачки — 1,5 кг;
  • морковь — 300 г;
  • репчатый лук — 100 г;
  • соус чили — 260 г;
  • лавровый лист — 3 штуки;
  • томатная паста — 75 г;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • сахар — 50 г;
  • соль — 20 г;
  • растительное масло — 80 мл;
  • уксус 9% — 50 мл;
  • вода — 250 мл.

Приготовление

  1. Промойте кабачки и нарежьте их кружочками толщиной 5 мм.
  2. Очистите морковь и натрите её на тёрке для корейской моркови.
  3. Очистите лук и нарежьте его полукольцами.
  4. Выложите кабачки в кастрюлю слоями, затем положите лук и морковь.
  5. Добавьте соль, сахар и растительное масло.
  6. Разведите томатную пасту водой, добавьте в кастрюлю с овощами и соус чили.
  7. Перемешайте ингредиенты и дайте настояться 5 минут.
  8. Поставьте кастрюлю на средний огонь, накройте крышкой и варите овощи 30-35 минут, периодически помешивая.
  9. Добавьте измельчённый чеснок и лавровый лист, влейте уксус и варите ещё 5 минут.
  10. Разложите салат по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания. После этого верните банки в нормальное положение и храните в прохладном тёмном месте.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно относят к овощам.

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров. В процессе изготовления помидоры протирают для получения гомогенной массы, а затем концентрируют полученное изделие, в частности путём уваривания в 6—8 раз. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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