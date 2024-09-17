Салат из кабачков с морковью и томатной пастой на зиму: благодаря соусу чили у него приятная остринка

Рецепт салата из кабачков с морковью на зиму: готовим его с томатной пастой и соусом чили

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт салата из кабачков и моркови на зиму станет отличным дополнением к вашим запасам консервированных овощей. Благодаря сочетанию ярких вкусов и ароматов, этот салат станет прекрасным дополнением к вашему столу в холодное время года.

Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, CC BY 2.0

Ингредиенты для салата из кабачков и моркови на зиму:

кабачки — 1,5 кг;

морковь — 300 г;

репчатый лук — 100 г;

соус чили — 260 г;

лавровый лист — 3 штуки;

томатная паста — 75 г;

чеснок — 3-4 зубчика;

сахар — 50 г;

соль — 20 г;

растительное масло — 80 мл;

уксус 9% — 50 мл;

вода — 250 мл.

Приготовление

Промойте кабачки и нарежьте их кружочками толщиной 5 мм. Очистите морковь и натрите её на тёрке для корейской моркови. Очистите лук и нарежьте его полукольцами. Выложите кабачки в кастрюлю слоями, затем положите лук и морковь. Добавьте соль, сахар и растительное масло. Разведите томатную пасту водой, добавьте в кастрюлю с овощами и соус чили. Перемешайте ингредиенты и дайте настояться 5 минут. Поставьте кастрюлю на средний огонь, накройте крышкой и варите овощи 30-35 минут, периодически помешивая. Добавьте измельчённый чеснок и лавровый лист, влейте уксус и варите ещё 5 минут. Разложите салат по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания. После этого верните банки в нормальное положение и храните в прохладном тёмном месте.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



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