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Добавьте этот овощ в шарлотку — пирог получится необыкновенно воздушным и низкокалорийным

Чтобы шарлотка получилась пышной, добавьте в тесто кабачок
0:56
Еда

Шарлотка только с виду кажется простой выпечкой — многие хозяйки жалуются, что у них не получается добиться воздушной текстуры пирога. На этот случай есть одна хитрость: чтобы ваша шарлотка была не плоской, а пышной, добавьте в неё обычный… кабачок.

Чтобы шарлотка получилась пышной, добавьте в тесто кабачок
Фото: Adobe Stock by O.B., PDM

Для этого нужно очистить молодой овощ, натереть на мелкой тёрке и хорошо отжать массу от сока, после чего добавить в тесто. Кабачок увеличит объём выпечки, и шарлотка получится нежной, воздушной и менее калорийной. А поскольку кабачок обладает невыраженным вкусом, его присутствия в пироге никто не заметит.

Также есть способ снизить количество калорий в шарлотке — для этого эксперты Роспотребнадзора советуют часть муки в рецепте заменить на молотые отруби или овсяные хлопья. Клетчатка поможет снизить холестерин и улучшит пищеварение.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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