Диетолог раскрыла, чем опасны фруктовые соки для печени

Как правильно пить свежевыжатые соки

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают свежевыжатые соки более полезными, чем пакетированные, однако это не всегда так, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина. В таких соках, особенно приготовленных из сладких фруктов, помимо витаминов содержатся фруктоза и сахароза. Их избыток может привести к нежелательным последствиям для организма, например, к ожирению печени.

Фото: PIXNIO by Bicanski, CC0

Пакетированные соки, хоть и содержат микро- и макроэлементы, также могут быть насыщены консервантами и добавленным сахаром, что снижает их полезность. Но по сравнению с газированными напитками, они все же предпочтительнее.

Если вы отдаёте предпочтение свежевыжатым сокам, важно соблюдать определённые правила. Не рекомендуется пить их на голодный желудок или запивать еду. Лучше подождать около 1,5 часов после приема пищи.

Кроме того, Елена Соломатина отметила, что овощные соки и смузи — более здоровый вариант, так как в них содержится меньше сахара, чем во фруктовых.

Уточнения

Консерва́нты (от лат. conservo — сохраняю) — вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других живых существ в пищевых продуктах, лекарствах и косметике. Также этот термин используется в отношении веществ, замедляющих окисление органических соединений кислородом.



