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Диетолог рассказала, как не набрать вес на офисной работе

Офисная работа и правильное питание: как не набрать лишние килограммы
1:27
Еда

Полноценно питаться в условиях офисной работы может быть непростой задачей, поэтому многие предпочитают перекусы. Диетолог Полина Журавлева поделилась рекомендациями, как справляться с чувством голода, не рискуя набрать лишний вес.

Офисная работа и правильное питание: как не набрать лишние килограммы
Фото: Wiki Education Foundation by Дэниел Блу; Дэвид Питерс, CC BY-SA 4.0

Она отметила, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, должны составлять свой рацион по-другому, чем те, чья работа связана с физической активностью.

Для женщин, работающих в офисе, рекомендуемое потребление калорий составляет до 2000 ккал в сутки, а для мужчин — до 2500 ккал. Соблюдение этих норм помогает предотвратить риски ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Полина Журавлева, в интервью с "Общественной службой новостей", порекомендовала уменьшить потребление жирных и мучных продуктов на перекусах. Она подчеркнула, что фастфуд — один из худших вариантов, несмотря на его удобство. Частое употребление бургеров, картофеля фри и других подобных блюд способствует формированию нездоровых пищевых привычек.

Вместо этого диетолог советует выбирать более полезные продукты, такие как орехи, сыры, овощи и йогурты. Также важно уделять внимание полноценным приемам пищи в подходящее время и стараться сохранять физическую активность вне офиса.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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