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Как фрукты могут быть полезными, несмотря на содержание сахара

Важность клетчатки и пектина при потреблении фруктов
1:26
Еда

Разговоры о вреде сахара часто вызывают беспокойство даже у тех, кто любит фрукты. Но стоит ли опасаться натуральных источников сахара? На этот вопрос ответил терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

Важность клетчатки и пектина при потреблении фруктов
Фото: 500px.com by Hakeem Ibnfaisal, CC BY 3.0

Во фруктах содержатся не только сахароза, но и фруктоза, глюкоза, а также другие виды сахаров. Казалось бы, их потребление должно увеличивать риск набора веса, развития диабета и других заболеваний. Однако, как объясняет врач, в фруктах и ягодах сахара не так много, и главное отличие кроется в том, как организм его усваивает.

Сахар, добавляемый в сладости, выпечку и напитки, быстро попадает в кровь. Особо вредны "жидкие" сахара, которые содержатся в соках, газированных и других напитках — они резко повышают уровень глюкозы, заставляют инсулин расти, а избыток сахара превращается в жир.

С фруктами дело обстоит иначе. Организму нужно время, чтобы извлечь сахар из цельного плода. Клетчатка и пектин, которые содержатся в фруктах, замедляют этот процесс, обеспечивая более плавное поступление сахара в кровь, при этом давая организму энергию. Помимо этого, фрукты богаты витаминами и минералами, которые также необходимы для здоровья, отметил врач.

Уточнения

Фруктоза (левулоза, фруктовый сахар), C6H12O6 — моносахарид из группы кетогексоз, изомер глюкозы. Один из наиболее распространённых в природе сахаров: встречается как в индивидуальном состоянии, так и в составе дисахаридов (сахарозы) и полисахаридов (инулина). Широко применяется в пищевой промышленности как подсластитель. Выполняет важные биохимические функции в организме человека.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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