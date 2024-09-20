Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боец ММА Местоев прооперирован после стрельбы у офиса Wildberries
Не сжигайте ботву: как превратить отходы в полезное удобрение для огорода
Ветхие бараки Голицыно: СК начал расследование по жалобам жильцов
Как сделать пастилу дома с минимальными усилиями
Что делать водителю во время грозы
JAMA: избыточный вес увеличивает риск возникновения рака повторно
В ряде российских городов цены на новостройки выше, чем на вторичку, на 50 и более процентов
Life: IQ человека может снижаться от поколения к поколению из-за плохой экологии
В интернете появились кадры боевой работы мобильной группы казачьей разведывательной бригады Терек

Как изменить рецепт шарлотки, чтобы сохранить здоровье

Как снизить вред от шарлотки при помощи простых замен
1:16
Еда

Сезон яблок в самом разгаре, и это отличное время не только для варенья и компотов, но и для вкусной выпечки, такой как шарлотка. Однако, несмотря на яблочную основу, не все ингредиенты этого десерта можно назвать полезными. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как сделать шарлотку более здоровой.

Как снизить вред от шарлотки при помощи простых замен
Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron, CC BY-SA 3.0

По словам специалиста, самые вредные компоненты шарлотки — это сахар и мука высшего сорта. Чтобы снизить вред от сахара, рекомендуется уменьшить его количество или заменить сахар на сахарозаменители. Также полезно использовать более сладкие сорта яблок, чтобы потребность в сахаре была минимальной.

Что касается муки, Соломатина советует заменить обычную белую муку на ржаную или добавить отруби. Такой десерт не вызовет резких скачков уровня глюкозы в крови и поддержит здоровую работу пищеварительной системы.

Слишком большое количество сахара и белой муки, поясняет врач, отрицательно влияет на кишечную микрофлору. Полезные бактерии останутся без питания, а вредные организмы, наоборот, будут процветать, что может нанести вред иммунной системе и сердечно-сосудистой системе.

Уточнения

Са́харозамени́тели — вещества и химические соединения, придающие пищевым продуктам сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему подслащивающих продуктов (патока, мёд). Как правило, сахарозаменители имеют меньшую калорийность по сравнению с дозой сахара, необходимой для достижения той же интенсивности сладкого вкуса.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Почему атмосферные двигатели лучше турбированных? Разбираем все плюсы
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Что делать, если ключ зажигания пропал
Что делать, если ключ зажигания пропал
Последние материалы
США хотят сократить доходы России от продажи нефти
Верховный суд признал почтовые ящики в подъезде общедомовым имуществом
RAРМ: жир на животе приводит к хронической боли во всём теле
В Новом театре сыграют спектакль Анна Ревякина. ВО ИМЯ ОТЦА…
Ученые изучили последние секунды жизни через активность мозга
Туристы отдыхают в межсезонье ради экономии — исследование
Оториноларинголог: храп способен спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания
Две белые точки в небе Ростовской области взбудоражили соцсети
Роспотребнадзор: высокая калорийность алкоголя провоцирует набор веса
Гастроэнтеролог объяснил, кому стоит избегать окрошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.