Как изменить рецепт шарлотки, чтобы сохранить здоровье

Сезон яблок в самом разгаре, и это отличное время не только для варенья и компотов, но и для вкусной выпечки, такой как шарлотка. Однако, несмотря на яблочную основу, не все ингредиенты этого десерта можно назвать полезными. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как сделать шарлотку более здоровой.
По словам специалиста, самые вредные компоненты шарлотки — это сахар и мука высшего сорта. Чтобы снизить вред от сахара, рекомендуется уменьшить его количество или заменить сахар на сахарозаменители. Также полезно использовать более сладкие сорта яблок, чтобы потребность в сахаре была минимальной.
Что касается муки, Соломатина советует заменить обычную белую муку на ржаную или добавить отруби. Такой десерт не вызовет резких скачков уровня глюкозы в крови и поддержит здоровую работу пищеварительной системы.
Слишком большое количество сахара и белой муки, поясняет врач, отрицательно влияет на кишечную микрофлору. Полезные бактерии останутся без питания, а вредные организмы, наоборот, будут процветать, что может нанести вред иммунной системе и сердечно-сосудистой системе.
Са́харозамени́тели — вещества и химические соединения, придающие пищевым продуктам сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему подслащивающих продуктов (патока, мёд). Как правило, сахарозаменители имеют меньшую калорийность по сравнению с дозой сахара, необходимой для достижения той же интенсивности сладкого вкуса.
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