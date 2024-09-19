Жарка на топленом масле: мифы и реальность от экспертов

Как самостоятельно приготовить топленое масло

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Отказаться от жарки нелегко, ведь это один из самых простых способов готовки. Но, чтобы минимизировать вред, врачи рекомендуют правильно выбирать масло для жарки.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

Гастроэнтеролог и диетолог Татьяна Жаровская отмечает, что всё больше людей начинают интересоваться здоровым питанием. Люди стремятся заменять "вредные" продукты на более полезные аналоги. Одним из часто обсуждаемых вопросов становится выбор масла для жарки.

Чаще всего для жарки используют растительное или сливочное масло. Сливочное масло содержит как насыщенные, так и полиненасыщенные жирные кислоты. Более безопасным вариантом является топленое масло, известное в Индии как гхи.

Специалист объясняет, что топленое масло долго нагревается, в процессе чего меняется его структура. Оно не окисляется и становится полностью насыщенным. Однако, несмотря на все его преимущества, не стоит злоупотреблять этим продуктом, так как чрезмерное потребление может привести к нарушению липидного обмена и повышению уровня холестерина.

Жаровская также рекомендовала не покупать топленое масло в магазине, а готовить его самостоятельно. Для этого достаточно взять эмалированную посуду, которая исключает доступ кислорода.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. За сутки образуется до 2,5 г холестерина, с пищей поступает около 0,5 г.



