Как приготовить вкуснейший зефирный десерт с яблоком, киви и бананом
Готовим вкуснейший зефирный десерт с яблоком, киви и бананом
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Зефирный десерт с яблоком, киви и бананом легко приготовить. Кроме того, блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.
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Ингредиенты:
- Зефир — 100 г
- Сметана 20% — 200 г
- Яблоко — 1 шт.
- Киви — 1 шт.
- Банан — 1 шт.
- Грецкие орехи — по вкусу
Приготовление:
- Взбить с помощью блендера зефир и сметану.
- Очистить яблоко, киви и банан от кожуры.
- Мелко нарезать фрукты.
- Измельчить грецкие орехи.
- Выложить в стакан банан и залить зефирно-сметанным кремом.
- Повторить 5-й пункт 2 раза, заменяя банан на киви и яблоко.
- Присыпать десерт грецкими орехами. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру