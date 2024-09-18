Как приготовить вкуснейший зефирный десерт с яблоком, киви и бананом

Готовим вкуснейший зефирный десерт с яблоком, киви и бананом

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Зефирный десерт с яблоком, киви и бананом легко приготовить. Кроме того, блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Зефир — 100 г

Сметана 20% — 200 г

Яблоко — 1 шт.

Киви — 1 шт.

Банан — 1 шт.

Грецкие орехи — по вкусу

Приготовление:

Взбить с помощью блендера зефир и сметану. Очистить яблоко, киви и банан от кожуры. Мелко нарезать фрукты. Измельчить грецкие орехи. Выложить в стакан банан и залить зефирно-сметанным кремом. Повторить 5-й пункт 2 раза, заменяя банан на киви и яблоко. Присыпать десерт грецкими орехами. Приятного аппетита!