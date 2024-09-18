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Как приготовить вкуснейший зефирный десерт с яблоком, киви и бананом

Готовим вкуснейший зефирный десерт с яблоком, киви и бананом
0:52
Еда

Зефирный десерт с яблоком, киви и бананом легко приготовить. Кроме того, блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Готовим вкуснейший зефирный десерт с яблоком, киви и бананом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Зефир — 100 г
  • Сметана 20% — 200 г
  • Яблоко — 1 шт.
  • Киви — 1 шт.
  • Банан — 1 шт.
  • Грецкие орехи — по вкусу

Приготовление:

  1. Взбить с помощью блендера зефир и сметану.
  2. Очистить яблоко, киви и банан от кожуры.
  3. Мелко нарезать фрукты.
  4. Измельчить грецкие орехи.
  5. Выложить в стакан банан и залить зефирно-сметанным кремом.
  6. Повторить 5-й пункт 2 раза, заменяя банан на киви и яблоко. 
  7. Присыпать десерт грецкими орехами. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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