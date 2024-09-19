Почему злоупотребление огурцами может навредить вашему организму

Почему огурцы могут спровоцировать метеоризм и другие проблемы

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Огурцы, которые традиционно считаются полезными овощами, могут утратить свой статус при чрезмерном употреблении. Биотехнолог Дмитрий Быстров поделился с РИА "Новости", в каких случаях они могут стать причиной проблем со здоровьем.

Фото: flickr.com by Youjin Seo, CC BY 2.0

Когда огурцы перестают быть полезными:

Переедание огурцов может привести к негативным последствиям для организма, в частности к нарушениям работы пищеварительной системы, таким как метеоризм. Это особенно важно учитывать людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, огурцы не рекомендуется употреблять вместе с некоторыми лекарственными препаратами, например, антикоагулянтами. Витамин К, который содержится в огурцах, может снижать эффективность этих лекарств, что делает их совместное употребление нежелательным.

Огурцы и риск для почек:

Еще один важный аспект — это содержание в огурцах оксалатов. Эти вещества могут способствовать образованию камней в почках, поэтому людям, склонным к мочекаменной болезни, стоит ограничить их употребление.

Тем не менее, полностью отказываться от огурцов не следует. Этот овощ богат витаминами А и С, а также калием, магнием и фолиевой кислотой, которые полезны для организма в целом и могут поддерживать его нормальное функционирование.

Уточнения

Антикоагуля́нты (от лат. anti- — «прóтиво-» и coagulans (род. п. coagulantis) — «вызывающий свёртывание») — химические вещества и лекарственные средства, угнетающие активность коагуляционного гемостаза (свёртывающей системы крови) и препятствующие образованию тромбов.



