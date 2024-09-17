Готовим восхитительные кабачки с орехово-чесночной заправкой к столу

Кабачки с орехово-чесночной заправкой: быстрые в приготовлении и очень вкусные

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейших кабачков с орехово-чесночной заправкой. Блюдо станет идеальной закуской к столу. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

Кабачок — 500 г

Грецкие орехи — 0,3 стакана

Петрушка — 0,3 пучка

Чеснок — 2 зубчика

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Приготовление:

Нарезать кабачок крупными дольками. Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и обжарить кабачки. Нашинковать петрушку. Пропустить чеснок через пресс. Измельчить грецкие орехи. В миске соединить петрушку, чеснок и орехи. Заправить оливковым маслом и перемешать. Добавить массу к кабачкам. Приятного аппетита!