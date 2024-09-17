Готовим восхитительные кабачки с орехово-чесночной заправкой к столу
Кабачки с орехово-чесночной заправкой: быстрые в приготовлении и очень вкусные
0:58
Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейших кабачков с орехово-чесночной заправкой. Блюдо станет идеальной закуской к столу. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM
Ингредиенты:
- Кабачок — 500 г
- Грецкие орехи — 0,3 стакана
- Петрушка — 0,3 пучка
- Чеснок — 2 зубчика
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Оливковое масло — 2 ст.л.
Приготовление:
- Нарезать кабачок крупными дольками.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и обжарить кабачки.
- Нашинковать петрушку.
- Пропустить чеснок через пресс.
- Измельчить грецкие орехи.
- В миске соединить петрушку, чеснок и орехи. Заправить оливковым маслом и перемешать.
- Добавить массу к кабачкам. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру