Как приготовить креветки с чесноком и соевым соусом за 5 минут: пошаговый рецепт

Блюдо из тигровых креветок с чесноком и соевым соусом станет настоящей звездой вашего праздничного стола. Его приготовление займет всего пять минут, но результат произведёт неизгладимое впечатление на гостей, которые не перестанут хвалить хозяйку весь вечер.
Блюдо готовится легко: простые ингредиенты и минимум усилий.
Необходимые продукты:
Способ приготовления:
Penaeus monodon (лат.) — вид десятиногих раков из подотряда Dendrobranchiata. Распространён в тёплых водах Индийского и Тихого океанов.
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