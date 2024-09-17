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Как приготовить креветки с чесноком и соевым соусом за 5 минут: пошаговый рецепт

Рецепт тигровых креветок с чесноком и соевым соусом
1:17
Еда

Блюдо из тигровых креветок с чесноком и соевым соусом станет настоящей звездой вашего праздничного стола. Его приготовление займет всего пять минут, но результат произведёт неизгладимое впечатление на гостей, которые не перестанут хвалить хозяйку весь вечер.

Рецепт тигровых креветок с чесноком и соевым соусом
Фото: flickr.com by baka_san, CC BY 2.0

Блюдо готовится легко: простые ингредиенты и минимум усилий.

Необходимые продукты:

  • Тигровые креветки — 1 кг;
  • Чеснок — 4 зубчика;
  • Соевый соус — 100 мл;
  • Оливковое масло — 50 мл;
  • Сливочное масло — 70 г;
  • Красный и чёрный перец — по вкусу;
  • Сушёный укроп — по вкусу;
  • Соль.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте сковороду с оливковым маслом на сильном огне. Затем добавьте креветки и обжаривайте их, регулярно перемешивая.
  2. Когда креветки начнут подрумяниваться, добавьте сливочное масло и дайте ему полностью растопиться. Затем влейте соевый соус.
  3. Продолжайте готовить на высокой температуре, пока соус не закипит.
  4. Приправьте блюдо солью, перцем и сушёным укропом.
  5. В самом конце добавьте измельчённый чеснок. Немного остудите блюдо и подавайте к столу.

Уточнения

Penaeus monodon  (лат.) — вид десятиногих раков из подотряда Dendrobranchiata. Распространён в тёплых водах Индийского и Тихого океанов. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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