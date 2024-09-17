Как приготовить креветки с чесноком и соевым соусом за 5 минут: пошаговый рецепт

Рецепт тигровых креветок с чесноком и соевым соусом

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Блюдо из тигровых креветок с чесноком и соевым соусом станет настоящей звездой вашего праздничного стола. Его приготовление займет всего пять минут, но результат произведёт неизгладимое впечатление на гостей, которые не перестанут хвалить хозяйку весь вечер.

Фото: flickr.com by baka_san, CC BY 2.0

Блюдо готовится легко: простые ингредиенты и минимум усилий.

Необходимые продукты:

Тигровые креветки — 1 кг;

Чеснок — 4 зубчика;

Соевый соус — 100 мл;

Оливковое масло — 50 мл;

Сливочное масло — 70 г;

Красный и чёрный перец — по вкусу;

Сушёный укроп — по вкусу;

Соль.

Способ приготовления:

Разогрейте сковороду с оливковым маслом на сильном огне. Затем добавьте креветки и обжаривайте их, регулярно перемешивая. Когда креветки начнут подрумяниваться, добавьте сливочное масло и дайте ему полностью растопиться. Затем влейте соевый соус. Продолжайте готовить на высокой температуре, пока соус не закипит. Приправьте блюдо солью, перцем и сушёным укропом. В самом конце добавьте измельчённый чеснок. Немного остудите блюдо и подавайте к столу.

Уточнения

Penaeus monodon (лат.) — вид десятиногих раков из подотряда Dendrobranchiata. Распространён в тёплых водах Индийского и Тихого океанов.

